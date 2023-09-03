"Голос країни-13": командир взводу приголомшив потужним академічним вокалом

Спробувати свої сили на шоу "Голос країни-13" прийшов командир взводу Юрій Городецький.

25-річний військовий служить в 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу та захищає країну від російських окупантів.

"Я працюю на посаді командира взводу в 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. У нас комендантський взвод. У мене в підпорядкуванні є 22 військовослужбовців. Неважливо, хто ти за посадою та в якому ти військовому званні. Першою чергою треба зберігати людяність. Вони для мене, як одна родина", - розповів військовий.

Юрій Городецький / Фото: скриншот з відео

Від дитинства Городецький займався музикою. Під час війни військовий співав для своїх побратимів. Юрій вирішив спробувати свої сили на "Голосі країни-13". Він виконав на сцені шоу відому пісню "Києве мій" та підкорив Надю Дорофєєву та Івана Клименка потужним академічним вокалом.

"Я почув пісню, почув академічний вокал. Спочатку подумав, що я можу зробити з таким учасником. Потім я відчув, що це настільки щиро, що це настільки по-справжньому. Ви настільки передали зміст, передали любов у тому, як ви співали, що я просто не зміг не повернутися", - прокоментував Іван Клименко.

Юрій Городецький / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Врешті, учасник обрав команду Наді Дорофєєвої. Тренерка, своєю чергою, пообіцяла, що не підведе Юрія Городецького.

"Ви навіть не уявляєте, яка це для мене честь. Дякую вам за щирість, дякую, що ви тут, дякую, що ви осяяли цю сцену своєю піснею, своїм голосом. Я вас не підведу, я вам обіцяю", - зазначила Дорофєєва.

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