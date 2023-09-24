"Голос країни-13": "Королева Польщі" ледь не розбила Артему Пивоварову серце

Дівчина підкорила двох тренерів та не могла обрати, хто з них буде її наставником.

Спробувала здивувати тренерів вокалом Катерина Козлова.

Дівчина вже дев'ять років живе в Польщі. Поштовхом для того, щоб співати на великій сцені, стала перемога у конкурсі краси "Королева Польщі". Там дівчина на великій сцені виконувала українську народну пісню і зрозуміла, що хоче пов'язати своє життя з музикою.

"Я вже дев'ять років проживаю у Варшаві. Я рік тому взяла участь у дуже цікавому конкурсі, який називається "Королева Польщі". Я перемогла! Це було неймовірно, адже я була першою українкою. У фіналі я заспівала українську народну пісню. Відтоді почався мій музичний шлях", - розповіла Катерина.

Катерина Козлова / Фото: скриншот з відео

Козлова виконала на сцені "Голосу країни" пісню американського співака Jesse McCartney - Bleeding Love. Спочатку червону кнопку натиснув Артем Пивоваров, чому Катерина неабияк зраділа. Другою розвернула крісло Надя Дорофєєва. Хоч тренерка розуміла, яку команду обере учасниця, але все ж таки спробувала поборотися.

"Я почула, як ви зраділи, коли до вас повернувся Артем. Я навіть думала, що немає сенсу повертатися. Але я все одно дуже хочу, звичайно, щоб ви обрали мене", - прокоментувала Дорофєєва.

Катерина Козлова / Фото: скриншот з відео

Тим часом Артем Пивоваров заявив, якщо Катерина не обере його команду, то це просто розіб'є йому серце. Учасниця довго вагалася. Однак, ймовірно, щоб не розбивати Артему Пивоварову серце, обрала його своїм наставником.

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