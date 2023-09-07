"Голос країни-13": на сцену вийде 25-річний військовий, який втратив слух у тяжких боях за Бахмут

Вже цієї неділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна" відбудеться показ другого епізоду "сліпих прослуховувань" нового сезону "Голосу країни".

У цьому випуску на сцену проєкту вийде 25-річний ветеран повномасштабного вторгнення Михайло Панчишин, творчий позивний якого "Ptashkin". На початку війни чоловік вступив до лав київської ТрО та ЗСУ. За час служби він брав участь у звільненні Ірпеня та Бучі. Згодом Михайло відправився до Бахмута, де він потрапив під 48 годинне бомбардування міста, опинився в оточенні, з якого зміг вибратися та допоміг вивести поранених побратимів.

Під час бойових дій чоловік отримав контузію, частково втратив слух і був комісований за станом здоров'я. Після численних шпиталів та реабілітацій лікарям так і не вдалося відновити здоров'я бійця, тоді командир сказав йому: "Якщо більше не можеш воювати, пиши пісні про українських солдатів, про армію, прославляй наш подвиг".

Михайло Панчишин / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"24 лютого почалося бомбардування нашої країни. Я одразу записався до лав ЗСУ і провів у підрозділі майже рік. Ми брали участь у звільненні Ірпеня та Бучі, потім нашому підрозділу дали завдання поїхати до Бахмута. Ворог воює дуже підло, адже я особисто бачив фосфорні боєприпаси у Бахмуті. Тоді ми зайшли в саме пекло: сім днів безперервного обстрілу. Під час боїв я отримав контузію, в мене були постійні струси голови від вибухової хвилі. Я втрачав свідомість, потім бачив, як виносили тіла наших бійців. Одного разу окупанти взяли нас в кільце і тоді я подумав: господи, якщо я виберуся живим, то я зроблю так, щоб про цей бій не забув ніхто, щоб не забули хлопців, які полягли за нашу свободу. Після того я написав альбом з восьми пісень, які були складені з реальних історій. Деякі тексти написали хлопці з передової. Зараз я прийшов на "Голос країни", аби нести своїм співом і піснями славу ЗСУ", - поділився Михайло.

Під час ефіру Ptashkin заспіває свою авторську пісню "Невідомий герой", яка одразу стала вірусною у соцмережах. Чи зможе він наосліп підкорити серця тренерів, дивіться вже у неділю о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

Вийде на сцену і 26-річна бандуристка з міста Миргород Вікторія Деркач. Дівчина вважає що бандура – це наш культурний код, який буде актуальний завжди, саме тому вона популяризує цей інструмент серед людей, створює нові аранжування сучасних пісень на бандурі.

Вікторія Деркач / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Бандура - це інструмент, який є таким собі детектором. У мене від цього звуку завжди тьохкає серце. Багато військових пишуть мені коментарі, що моя гра заспокоює їх в той момент, коли вони відчувають тривожність. Я дуже щаслива, коли отримую такі відгуки, це для мене дуже цінно. За історією козаки-бандуристи у надскладні часи для нашої країни ходили містами і селами і грали українцям, аби їх підтримати. Саме тому зараз і я стараюся підтримувати український народ і показати, що бандура - це сучасний інструмент, який потрібно популяризувати", - зазначила Вікторія.

Вікторія Деркач / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Дівчина заспіває дуетну пісню тренерів цьогорічного сезону Артема Пивоварова та Наді Дорофєєвої "Думи". Під час другого епізоду "сліпих прослуховувань" наставники вперше наживо виконають свій хіт, адже через складні графіки вони не співали разом цю композицію навіть у студії звукозапису.

Вийде на сцену вокаліст гурту DOBRYVA Едгар Єникян, який прославився гімном часів блекауту на музику Cryistal Castles "Світло є чи нема?". У момент зимового блекауту хлопці вирішили випустити пару, поіронізувати над проблемою і підтримати таким чином людей у складний час. Цей трек майже одразу став гімном та найпопулярнішим мемом часів блекауту, який завірусився у Мережі за декілька годин після публікації.

Едгар Єникян / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Коли почався блекаут, усім було не до музики. Але я вирішив зробити те, що вмію найкраще: створити мем. Придумали пісню, записали її та зняли кліп за день. Люди одразу підхопили цей тренд, і десь через три години в нас набралось понад 100 тисяч переглядів", - поділився Едгар.

Чи зможе Едгар підкорити тренерів, дивіться у неділю о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

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