"Голос країни-13": на шоу прийшла співачка з унікальним тембром, а тренери ділилися відвертостями

Щойно на телеканалі "1+1 Україна" відгримів перший випуск грандіозного вокального шоу "Голос країни-13", який цьогоріч знімають у Польщі.

Відкрила новий сезон шоу вокалістка Галина Печеніжзька. Нині вона живе в Німеччині, де організувала власний хор. Хоч спочатку учасників було зовсім мало, та зараз він налічує 40 артистів, які, зокрема, співають й українські пісні. Галина Печеніжзька вирішила спробувати свої сили на сцені "Голосу". Вокалістка заспівала хіт "Купала" від Jerry Heil, alyona alyona та Ela. Зіркові тренери були приголомшені. Одразу всі наставники розвернули свої крісла та почали боротися за Галину. Врешті, вокалістка обрала команду Юлії Саніної.

Наступним на сцену "Голосу країни-13" вийшов Гідаят Сеїдов. Вокаліст народився в Баку, але живе в Харкові. Гідаят дивував тренерів складною піснею Адель - Love In The Dark. Всі тренери натиснули червону кнопку і почали боротися за учасника. Зокрема, наставники ділилися історіями, який тернистий шлях пройшли, щоб досягнути успіху. Гідаят зробив вибір на користь Артема Пивоварова. До речі, тренер вже навіть виконав мрію свого підопічного. Вокаліст хотів заспівати на сцені зі співаком. Тож, вони виконали в дуеті трек Артема Пивоварова – "Дежавю".

Підкорював тренерів своїм потужним академічним вокалом командир взводу Юрій Городецький. Вокаліст служить у лавах ЗСУ, однак, попри складний час, продовжує займатися улюбленою справою дитинства – музикою. Юрій співає для своїх побратимів та записує ролики. Дружина вокаліста переконала його взяти участь у "Голосі країни". На сцені вокального шоу військовий виконав гімн столиці України "Києве мій". Тренери Надя Дорофєєва та Іван Клименко відчули, що такий потужний академічний вокал має бути саме в їхній команді, тож розвернули свої крісла. Юрій Городецький обрав своєю наставницею на проєкті саме Надю.

Наступними на сцену проєкту вийшли українець Володимир та полячка Зофія. Вони у Польщі заснували свій дует та мріють про велику сцену. Вокалісти вирішили, що "Голос країни-13" – це саме те, що їм потрібно. На сцені шоу дует виконав трек польського співака Dawid Podsiadlo - Nie Ma Fal. Однак жоден із тренерів не натиснув червоної кнопки. Як пояснила Юлія Саніна, вони справді гарно співали, однак не вистачило якого драйву. Хоча сам Володимир у розмові з ведучими Катериною Осадчою та Юрієм Горбуновим не погодився з цим. Співак зазначив, що вони, ймовірно, не ті співаки, яких шукають тренери.

Свої сили на сцені "Голосу країни" спробував одесит Артем Крикін. Він в Одесі грає просто на вулицях, серед місцевих він досить популярний вуличний музикант. Також часто Артем публікує у соцмережах відео, де він співає. Як зізнався виконавець, військові, які чули його спів, порадили йому взяти участь у "Голосі країни", тож він дослухався до їхньої поради. На сцені шоу Артем виконав хіт Kalush Orchestra – Stefania. Однак, тренери не розвернули свої крісла.

Між іншим, наставник Іван Клименко поділився, що теж свого часу заробляв гроші, виступаючи просто на вулицях. Продюсер це робив за кордоном, у Китаю, та в Україні.

Після Артема на сцену вийшла Дар'я Мінєєва. Вона є відомою беквокалісткою, за час своєї кар'єри співпрацювала з багатьма українськими зірками. Однак під час війни Дар'я переїхала до Відня та поставила музичну кар'єру на паузу. На "Голос країни" вокалістка прийшла, аби нарешті повернутися на сцену. Мінєєва виконала трек Майлі Сайрус – Flowers. Наставники були приголомшені потужним голосом, а Юлія Саніна впізнала беквокалістку. Врешті, Дар'я обрала команду саме Юлії.

Далі на сцену вийшла Олександра Ліщук, яка родом із Маріуполя. Дівчина поділилася сумною історією, як вона не мала зв'язку з рідними, які були в окупації, та як вона зраділа, коли вони змогли евакуюватися. Після пережитих всіх подій, Олександра написала пісню "Місто Марії", яку й заспівала на "Голосі країни". Надя Дорофєєва відчула, що хоче бачити Ліщук у своїй команді, тож єдина розвернула крісло.

Наступним учасником "Голосу країни-13" став енергетик з Бучі Володимир Удовенко. На сцені він виконав складний трек гурту The Hardkiss – "Прірва". Володимиру вдалося підкорити Юлію Саніну та Артема Пивоварова. Вони обидва розвернули свої крісла. Пивоваров розумів, що Удовенко піде до команди Юлії Саніної, однак все ж таки поборовся за учасника. Він запропонував виконавиці заспівати в дуеті з Володимиром, аби зрозуміти, як добре вони співпрацюватимуть. Врешті, вокалісти разом чуттєво та емоційно виконали трек "Прірва", Удовенко остаточно обрав Саніну.

Наступною на сцену вийшла 17-річна киянка Ольга Щербак. Дівчина виконала трек під назвою "Люди". Червону кнопку натиснули Іван Клименко та Надя Дорофєєва. Ольга настільки була зворушена, що не змогла стримати сліз та розплакалася. Врешті, Дорофєєва заспокоїла дівчину та зазначила, що вона вже на шляху до своєї мрії. Тим часом Ольга Щербак вислухала наставників та пішла до команди Івана Клименка.

Дивувала тренерів своїм потужним голосом беквокалістка Джамали, співачка Олександра Макаровська. На сцені проєкту вона виконала трек Гаррі Стайлза - As It Was. Двоє тренрів - Артем Пивоваров та Юлія Саніна - натиснули червоні кнопки. Однак, наставник це зробив запізно. Тож Олександра потрапила до команди Юлії Саніної.

Підкорити тренерів на "Голосі країни-13" спробував колумбієць Янко Пеньяфорт разом зі своїм гуртом. Зокрема, тато учасника з Колумбії, а його мама – українка. Музикант обожнює Україну та неабияк підтримує. У 14 років Янко вивчив українську мову та почав співати народні пісні. Навіть колектив музиканта співає українською. На шоу учасники виконали у вишиванках народну композицію "Несе Галя воду". На жаль, тренери не натиснули червоної кнопки.

Наступною на "Голос країни-13" вийшла поліціянтка Юлія Ярошенко. Учасниця виконала трек Володимира Івасюка – "Пісня буде поміж нас". Дівчина неабияк хвилювалася, у неї аж руки тряслися. До того ж сама Юлія говорила, що мало людей знають, що вона взагалі співає. Тренери не натиснули червоної кнопки, хоча пізніше пошкодували про це. Сама ж Юлія зазначила, що не засмутилася.

Останньою у першому епізоді на сцену вийшла фольклористка Анастасія Чабан, яка є беквокалісткою Kozak Siromaha. Дівчина є мультиінструменталісткою та має унікальний голос. На сцені проєкту виконавиця заспівала хіт Наді Дорофєєвої. Тренери були приголомшені вокальними здібностями Анастасії. Майже з перших же секунд всі вони натиснули червону кнопку. Врешті, дівчина обрала тренера Івана Клименка, з яким до цього вже мала досвід праці.

