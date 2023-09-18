"Голос країни-13": дружина відомого співака ошелешила вокалом, а зірка TikTok вперше заспівала на сцені

Щойно на телеканалі "1+1 Україна" завершився третій епізод грандіозного вокального шоу "Голос країни-13", яке цього року відбувається у Польщі.

Розпочав новий випуск проєкту талановитий співак з Варшави - Роман Панченко. Вуличний музикант вже встиг прославитися завдяки своєму спільному виступу з гуртом Coldplay. Однак цього хлопцю було замало, тож він завітав на "Голос країни-13" спробувати свої сили. Роман виконав хіт A Sky Full Of Stars гурту Coldplay та розвернув три тренерських крісла. Тренерка Надя Дорофєєва одразу впізнала в співакові свого колишнього партнера по сцені Позитива та запросила Романа у свою команду. Музикант залюбки погодився та доєднався до учасників Дорофєєвої.

Наступними підкорювати вокальне шоу вийшли "русалоньки" з Херсонщини. Дві рідні сестри, які виступають у дуеті NaYada, підкорили членів журі своїм магічним вокалом. Співачки виконали пісню "Гуляли" артиста Kozak Siromaha та розвернули до себе одразу трьох тренерів - Юлію Саніну, Івана Клименка та Артема Пивоварова. Заради того, щоб заманити дівчат у свою команду Артем Пивоваров навіть вдався до магічних обрядів, але дует NaYada вирішив піти до Івана Клименка.

Під номером "три" на сцену "Голосу країни-13" поспішив колектив Brevis із Мукачева з піснею Сема Сміта Diamonds. П'ятеро талановитих вокалістів продемонстрували фантастичну техніку володіння голосами, адже заспівали а капела. Замість музики артисти використовували лише силу свого голосу та професійні навички. І хоча виступ колективу сподобався тренерам, жоден з них не наважився натиснути заповітну кнопку для гурту. Зіркові судді порадили учасникам спробувати свої сили наступного року.

Слідом за гуртом почути своє заповітне "Так" прийшла співачка-волонтерка з Києва Лада Тивончук. Від початку повномасштабної війни дівчина зрозуміла, що має співати для людей та підтримувати їх своїм талантом. Артистка вже встигла побувати не лише у дитячих будинках та заспівати для переселенців, а й з'їздити до наших військових на передову. На вокальне шоу Лада прийшла з авторською піснею "Галактика", яка зачепила глядачів у залі. Саме вони змусили тренерку Надю Дорофєєву розвернути своє крісло до дівчини та забрати її у свою команду. Як сказала співачка, за п'ять років у кріслі судді, вона зрозуміла, що варто дослухатися до аудиторії.

П'ятою до суддів вийшла відома українська блогерка Олександра Клименко. За освітою дівчина - фармацевтка, але прославилася у соцмережах завдяки своєму співу в аптеці. Своїм співом Олександра підкорила вже тисячі користувачів TikTok, тож вирішила вперше спробувати сили на великій сцені у європейському сезоні проєкту. Глядацька зала вибухнула оваціями від виконання Олександрою хіта Pussycat Dolls - Hush Hush. Але тренери не розділили захоплення публіки та не розвернулися до дівчини. Як зазначили зіркові члени журі, у блогерки є чудовий потенціал, але їй ще треба попрацювати над своєю технікою.

Силу свого голосу в ефірі проєкту також продемонстрував 26-річний богослов з Львова Назарій Малиновський. Хлопець від самого дитинства знав, що хоче проповідувати, тому і пішов навчатися до духовної семінарії. Але з часом Назарій зрозумів, що його шлях не стати священиком, а дарувати людям віру та надію своїм співом. Глибокий виступ хлопця розчулив тренерів та почув запрошення від трьох тренерів, але Назарій здійснив свою мірю та потрапив до команди Юлії Саніної.

Наступною своїм унікальним тембром підкорила суддів Олександра Ройко з Луцька. 21-річна учасниця вже давно мріяла потрапити у шоубізнес та навіть вже спробувала попрацювати з Іваном Клименком. Продюсер одразу побачив у студентки гарний потенціал та запропонував записати декілька партій у якості бек-вокалістки. На сцені "Голосу країни-13" Олександра виконала українську колискову "Котику сіренький", а також приголомшила своєю вокальною імпровізацією, поєднавши в одній композиції "Прірву" Юліє Саніної, "Дежавю" Артема Пивоварова та "Вотсап" Наді Дорофєєвої. Забрати до себе талановиту дівчину намагалася Дорофєєва, але Олександра обрала команду Клименка.

Спробувати свої сили у якості сольної співачки прийшла солістка гурту OY Sound System Вікторія Родько. Співачка вже встигла взяти участь у нацвідборі на "Євробачення-2023" та дійти до фіналу разом зі своїм колективом, але зараз вона прагне стати самостійною артисткою. На сцені "Голосу країни-13" Вікторія виконала хітовий кавер "Два вікна" Гайтани від The Hardkiss. Попри потужний вокал та енергію співачки, члени журі не стали розвертатися до неї.

З тріумфом повернулася на велику сцену зірка "Голосу. Діти" Вероніка Ковеленко. Шість років тому дівчина змогла потрапити до команди MONATIK у проєкті та зібрала майже мільйон підписників у своїх соцмережах. Проте Вероніка вирішила знову показати себе на шоу та розкачала усіх своїм потужним виконанням пісні Сема Сміта Unholy. З перших хвилин до співачки розвернулася Надя Дорофєєва, а слідом за нею Артем Пивоваров та Іван Клименко. Попри те, що Артем хотів забрати Вероніку до своєї команди, він дав дівчині пораду все ж таки обрати команду іншого тренера. Юна співачка дослухалася до поради та стала учасницею команди Клименка.

Справжньою несподіванкою на сцені "Голосу країни-13" стала поява Людмили Козиревої з Черкащини та Марека Мохнача зі Словаччини. Вже сім років українка мешкає в Європі та популяризує там культуру батьківщини. Так, Людмила навчила співати українських пісень і свого партнера Марека. За словами словака, він дуже любить Україну, цікавиться її історією та вивчає мову. На шоу дует виконав народну пісню "Ой мамо, люблю Гриця" та змусили розвернутися Надю Дорофєєву.

Здійснити свою мрію стати співачкою на "Голосі країни-13" спробувала здійснити львів'янка Тетяна Труш. Через особливі потреби свого чоловіка з обмеженими можливостями, Тетяна була змушена покинути рідну країну та вирушити до Польщі. У європейському сезоні вокального шоу українка заспівала пісню Lift me up зірки Rihanna. Але, на жаль, сили голосу дівчини не вистачило для того, щоб отримати "Так" від тренерів.

Передостанньою до членів журі вийшла Олександра Вдовченко з Харкова. Співачка - дружина відомого українського артиста DOVI, який вже встиг здобути чималу популярність. Тривалий час вона не наважувалася розпочати співочу кар’єру, але її чоловік надихнув зробити цей крок. Олександра здивувала тренерів виконанням хіта свого коханого "Чекаю вдома" та отримала запрошення до своєї команди від двох тренерів. Вокалістка без вагань визначилася, що хоче продовжувати працювати разом з Артемом Пивоваровим.

Неймовірним завершенням третього епізоду став виступ 17-річної Христини Старикової з міста Мирноград. Талановита дівчина здивувала суддів своїми вокальними вміннями з піснею JVKE - golden hour. Усі четверо зіркових суддів не змогли втриматися та натиснули на заповітну кнопку. Суді навіть посперечалися за те, до кого має піти Христина. Дівчина дещо вагалася, кого з суддів обрати, але все ж таки віддала свій голос Юлії Саніній.

Дивіться четвертий випуск "Голосу країни-13" вже наступної неділі, 29 вересня, о 21:00.

Повні випуски "Голосу країни" дивіться на 1+1 video.

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