"Голос країни-13": Надя Дорофєєва вихопила амбіційну учасницю та першою закрила команду

Спробувала підкорити тренерів 29-річна вокалістка Анна Денисова з міста Запоріжжя.

Нині дівчина живе у Лондоні, але мріє стати співачкою та виступати на великій сцені. Анна прийшла на "Голос країни", адже переконана, що проєкт їй в цьому допоможе. На сцені шоу учасниця виконала хіт Nelly Furtado - Say It Right.

"Моя мета – стати співачкою, артисткою і я вірю, що "Голос" мені в цьому допоможе", - поділилася вокалістка.

Анна Денисова / Фото: скриншот з відео

Тривалий час жоден із тренерів не натискав червоної кнопки. Однак Надя Дорофєєва на останній секунді все ж таки розвернула крісло. Тренерка зазначила, що Анна виступала недосконало, тож є над чим попрацювати. Однак Дорофєєва відчула, що саме Денисова має бути в її команді.

"Я буду відвертою з вами. Я до останнього, ви це бачили, показувала вам, щоб ви підіймали вокал, не боялися, дали ще більше подачі. Я дуже хотіла, щоб ви зібралися. Мені дуже захотілося дати вам шанс в "Голосі країни". Ви мені дуже подобаєтесь за стилем, ви особлива дівчина. Я не шкодую, що віддала вам своє останнє місце", - зазначила Дорофєєва.

Анна Денисова / Фото: скриншот з відео

Врешті Анна Денисова закрила команду Наді Дорофєєвої. Більше тренерка не може брати до себе учасників.

Дивіться "Голос країни-13" на телеканалі "1+1 Україна" щонеділі о 21:00.

Читайте також: