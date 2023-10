"Голос країни-13": найяскравіші виступи переможця Михайла Панчишина на проєкті

На телеканалі "1+1 Україна" відгримів фінал "Голосу країни-13", де переможцем став військовий ЗСУ, співак Михайло Панчишин.

Ще на "сліпих прослуховуваннях" учасник підкорив тренерів своїм вокалом. Музикант розвернув одразу чотири тренерських крісла та пішов до команди Артема Пивоварова. Як зізнавався Михайло, його першочергова місія на "Голосі країни-13" – прославляти мужність та хоробрість українських захисників та зробити все можливе, аби про їхні героїчні подвиги не забули.

Артем Пивоваров та Михайло Панчишин / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати найяскравіші виступи Михайла Панчишина на сцені "Голосу країни-13".

Музикант сам родом зі Львова. Від початку повномасштабної війни Михайло захищав країну від окупантів. У тяжкому бою під Бахмутом Панчишин отримав тяжке поранення, через яке був комісований. На "Голосі країни-13" Михайло прославляв мужність своїх побратимів, тож на "сліпих прослуховуваннях" виконав авторську композицію "Невідомий герой". Тоді всі тренери натиснули червону кнопку. Ба більше, Надя Дорофєєва настільки розчулилася, що не змогла стримати сліз та заплакала. Сам Михайло пішов до команди Артема Пивоварова.

У "вокальних батлах" Панчишин драйвово та енергійно виконав популярний хіт італійського гурту Måneskin - I Wanna Be Your Slave. Саме Михайлу тоді вдалося переконати тренера своїм співом та обійти суперниць.

У "кросбатлах" Михайло Панчишин виконав чуттєву композицію співака SHUMEI – "Біля тополі". Учасник просто підкорив емоційним номером, що присутні глядачі ледь стримували сльози. Йому вдалося обійти суперника та потрапити до фіналу "Голосу країни-13". До речі, Михайло став єдиним фіналістом від команди Артема Пивоварова.

Першою фінальною піснею Михайла Панчишина стала композиція британського гурту Queen - The Show Must Go On. Вокаліст підкорив тим, як впевнено брав високі ноти та ніби пропускав трек через себе. Врешті, глядачі оцінили його виступ, віддали свій голос та вибороли місце для Михайла у суперфіналі.

Також у фіналі "Голосу країни-13" Панчишин підкорив емоційним виступом з тренером Артемом Пивоваровим. Співаки потужно виконали "Маніфест", а їхня енергія відчувалася навіть через екрани.

Нагадаємо, Михайло Панчишин не збирається залишати собі кубок переможця "Голосу країни-13". Співак зізнався, що продає його, та пояснив чому.

