"Голос країни-13": неочікувана поява нової учасниці шокувала тренерів і виступ відомої співачки

Щойно на телеканалі "1+1 Україна" відбувся показ фінального епізоду "сліпих прослуховувань" вокального шоу "Голос країни-13".

За лаштунками було чимало учасників, які мріяли потрапити на проєкт та поборотися за перемогу. Багато кому вдалося пройти до наступного етапу. Ба більше, у тренера Івана Клименка навіть залишилося вільне місце. Однак на сцену несподівано вийшла учасниця, яка шокувала наставників своєю появою.

Першою боролася за місце на проєкті 21-річна Ізабелла Іващенко, яка нині живе у Великій Британії. Дівчина спробувала підкорити тренерів виконанням пісні британського виконавця Сема Райдера – Spaceman. Неочікувано для учасниці всі чотири наставники натиснули червону кнопку. Ізабелла вислухала всіх тренерів та зробила свій вибір на користь Артема Пивоварова.

Наступною дивувала тренерів 24-річна Даяна Оравець з Києва. Вокалістка виконала на сцені трек Shumei і Злати Огневич – "Картина домальована". Учасниці вдалося розвернути два тренерських крісла. Першою червону кнопку натиснула Надя Дорофєєва, а слідом за нею – Іван Клименко. Свій вибір Даяна зробила на користь тренерки. Як символічно зазначила учасниця, саме у команді Наді Дорофєєвої її картина буде домальована.

Третім спробував поборотися за місце на проєкті 27-річний Андрій Засік. Учасник на сцені "Голосу країни" виконав трек Leland Wayne під назвою Creepin. Тривалий час тренери не натискали червону кнопку. Врешті крісло розвернув Іван Клименко, а допомогла йому з цим Надя Дорофєєва. Тренерка зазначила, що помітила, як її колега хоче бачити Андрія у своїй команді, але вагається. Тож Дорофєєва допомогла Клименку зробити вибір.

Далі підкорювала сцену "Голосу країни-13" артистка оркестру ЗСУ Світлана Чередниченко. 28-річна вокалістка грала на баяні та зухвало виконувала хіт співачки Руслани – "Знаю я". Зіркові наставники почули потужний голос Світлани та відчули її енергію, тож з першої секунди всі четверо натиснули червону кнопку. Сама ж учасниця обрала команду Юлії Саніної.

Спробувала підкорити тренерів і Катерина Козлова. Вокалістка рік тому стала переможницею конкурсу краси "Королева Польщі". Дівчина зізналась, що перемогу здобути їй допомогло саме те, що вона співала українську народну пісню. Тоді ж Катерина і зрозуміла, що хоче бути співачкою. На сцені "Голосу країни" вокалістка заспівала композицію американського співака Jesse McCartney - Bleeding Love. Кнопки натиснули Артем Пивоваров та Надя Дорофєєва. Однак тренер неочікувано поставив дівчині ультиматум: якщо вона не обере його, то це розіб'є йому серце. Врешті Катерина зробила свій вибір на користь Артема Пивоварова.

Наступною на сцену проєкту вийшла Катерина Дигало. Учасниця продемонструвала свої вокальні здібності, заспівавши трек Christopher Brenner під назвою Komet. Свої крісла розвернули Артем Пивоваров та Іван Клименко. Це вперше за час "сліпих прослуховувань", що лише вони натиснули червону кнопку. Сама ж Катерина обрала своїм наставником на проєкті Артема Пивоварова.

Далі поборотися за участь у шоу вийшла Тетяна Колін. Учасниця виконала трек Руслана Ахріменка та Віталія Куровського – "Чекай". На жаль, тренери не розвернули свої крісла. Наставники порадили Тетяні впоратися з хвилюванням, набратися впевненості та спробувати свої сили наступного сезону.

Підкорювала тренерів 23-річна Катерина Стефанюк. Дівчина за освітою оперна співачка, однак мріє співати й в інших жанрах. Учасниця дивувала тренерів виконанням пісні Oliver Tree, яка має назву Miss You. Червону кнопку натиснули Іван Клименко та Надя Дорофєєва. Саме вони відчули неймовірну енергію Катерини. До слова, вокалістка не лише співала, а й влаштувала запальні танці на сцені. Стефанюк обрала своєю наставницею на "Голосі країни" Надю Дорофєєву. Як згодом стало відомо, саме до її команди мріяла потрапити Катерина.

Далі спробувала вибороти собі місце на проєкті Юлія Белей. Свого часу вона була достатньо відомою, адже була учасницею гурту Mirami, що прославився піснею "Сексуальна". Однак з колективу Юлія пішла. Наразі ж співачка мріє знову потрапити на велику сцену. На проєкті учасниця заспівала польську пісню та розвернула крісла Наді Дорофєєвої та Івана Клименка, на користь якого й зробила вибір.

Далі на сцену проєкту вийшла 29-річна Анна Денисова. Вокалістка заспівала хіт Nelly Furtado - Say It Right. Анні лише на останніх секундах вдалося розвернути крісло Наді Дорофєєвої. Тренерка зазначила, що учасниці ще треба працювати над своїм голосом, окрім того, їй заважало хвилювання. Однак Наді сподобався тембр Анни, тож вона забрала її до своєї команди. Денисова стала 10-ю та останньою підопічною Дорофєєвої.

Спробувала підкорити тренерів керівниця відділу партнерств благодійної організації United24 Юлія Соловей. Дівчина виконала композицію гурту "Один в каное" – "Пообіцяй мені". На жаль, жоден тренер не натиснув червоної кнопки.

Наступною на сцену "Голосу країни-13" вийшла відома тіктокерка Єлизавета Шафорост. 18-річна вокалістка має унікальний тембр голосу та виконує треки у стилі рок. На сцені Ліза не зрадила своєму стилеві та виконала пісню Марка Ронсона - Nothing Breaks Like a Heart. Троє тренерів натиснули червону кнопку. Ба більше, Юлія Саніна та Артем Пивоваров так наполегливо вмовляли обрати саме їхню команду, що навіть почали змагатися в екстремальному вокалі. Сама ж учасниця зробила вибір на користь Івана Клименка.

Поборовся за місце на проєкті Андрій Жучковський. Учасник на сцені "Голосу країни-13" виконав пісню Владислава Чижикова – "Гарно так". На останній хвилині натиснула червону кнопку Юлія Саніна, а згодом Іван Клименко. Тренерка зізналась, що виступ був недосконалий. Утім, вона впевнена, що попрацює з голосом Андрія, і все буде чудово. Андрій зробив вибір на користь Саніної.

Підкорювала тренерів і 20-річна Вероніка Мартинюк. Дівчина заснувала власний хор, однак мріє стати сольною співачкою та вірить, що саме "Голос країни-13" допоможе їй в цьому. Вероніка демонструвала вокальні здібності, виконавши колядку "Роди, Боже, жито". Іван Клименко та Артем Пивоваров були приголомшені унікальним народним голосом учасниці, тож натиснули червону кнопку. Дівчина обрала своїм наставником Артема Пивоварова. Команда тренера повністю зібрана.

Єдине місце залишилося в Івана Клименка. Однак, виявилося, що учасники вже закінчилися. На сцену неочікувано вийшла стейдж-директорка "Голосу країни" Олександра Погуляй. Тренери були приголомшені її побачити, адже не очікували, що Саша так гарно співає. Врешті учасниця виконала Always remember us this way та потрапила до команди Івана Клименка. На цьому етап "сліпих прослуховувань" феєрично завершився.

