"Голос країни-13": перша учасниця сезону підкорила потужним голосом одразу чотирьох тренерів

Щойно розпочався новий сезон вокального шоу "Голос країни-13". Першою на сцену вийшла Галина Печеніжзька, яка від початку повномасштабного вторгнення живе у Німеччині.

Однак за кордоном жінка не хотіла сидіти без роботи. У Галини є музична освіта, тож вона вирішила створити власний хор. Вокалістці це вдалося зробити. Про неї писали у місцевих газетах, а її хор налічує 40 учасників.

Галина Печеніжзька / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я пішла до церкви. Там мене познайомили з дияконом. Я йому розповіла, що маю освіту, дуже хочу створити хор. Він дуже здивувався, але він дав згоду. Зараз у нас вже понад 40 людей. Про нас писали в газеті", - поділилася Галина.

Нині ж співачка вирішила спробувати свої сили на сцені "Голосу країни-13". Вона першою з учасників нового сезону вийшла на сцену та виконала хіт "Купала" від Jerry Heil, alyona alyona та Ela. Тренери були просто приголомшені потужним голом, тож всі натиснули червону кнопку. Судді почали вмовляти Галину піти саме до їхньої команди. Однак вокалістка зробила свій вибір на користь Юлії Саніної, та й саме вона першою розвернула крісло.

Галина Печеніжська / Фото: скриншот з відео

"Ми з вами попрацюємо! Моя перша учасниця! Яка я щаслива! А я відчувала, я натиснула першою", - прокоментувала артистка.

До речі, як зізналася сама Галина, спочатку вона планувала йти до Артема Пивоварова, однак вже на сцені серце підказало, що її тренеркою має стати Юлія Саніна.

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