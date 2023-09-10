"Голос країни-13": Пивоваров заплакав, а Дорофєєва з Клименком влаштували суперечку

Щойно на телеканалі "1+1 Україна" відгримів другий випуск вокального проєкту "Голос країни-13".

Першою у другому випуску шоу підкорювала тренерів Майрамік Авоям. Дівчина виступила з піснею Cynthia Erivo – Stand Up. Тренери були просто приголомшені потужним голосом вокалістки, тож всі розвернули свої крісла. Тим часом Надя Дорофєєва зазначила, що хотіла б співати так само. Врешті, Майрамік вислухала всіх тренерів. Проте, виявилося, що вокалістка знайома з Надею Дорофєєвою ще від "Голосу.Діти", тож обрала саме її своєю наставницею.

Другим на сцену проєкту вийшов 16-річний Владислав Пелих. Хлопець живе від початку повномасштабної війни у польському місті Гданськ. За кордон Владислав був вимушений поїхати, адже його рідне місто Пологи окупували російські військові. Пелих на сцені проєкту виконав трек Jerry Heil та Krystian Ochman – Bronia. Учасник шоу обрав саме польсько-українську пісню, аби віддячити полякам за гостинність. Тренери були приголомшені виступом Владислава, і всі натиснули червону кнопки. Вокаліст обрав команду Юлії Саніної. Тим часом тренер Артем Пивоваров був настільки розчулений історією Владислава, що не зміг стримати сліз та розплакався. Річ у тім, що Артем розуміє як це, коли твоє рідне місто окуповане.

Спробувала підкорити тренерів Адріана Боровик. Дівчина знайома фанам проєкту, адже минулого сезону її коханий, Володимир Парубайло, брав участь у шоу та освідчився їй після свого виступу. Цьогоріч і Адріана показала свої співочі здібності. Дівчина виконала трек гурту The Hardkiss – "Як ти?". Однак жоден з тренерів не натиснув червоної кнопки.

Наступним на сцену "Голосу країни" вийшов військовий ЗСУ Михайло Панчишин, який до початку повномасштабної війни був співаком. Коли Росія вторглася до України, 25-річний музикант вступив до лав ЗСУ. Спочатку Михайло брав участь у звільненні Бучі та Ірпеня, а згодом його підрозділ відправили до Бахмута, де велися пекельні бої з окупантами. Як зізнався Михайло, були такі моменти, що він думав, що не вийде з міста. Ворог постійно обстрілював Бахмут, від цього Панчишин отримав контузію. Нині військовий комісований за станом здоров'я. Утім у нього є свій обов'язок перед побратимами. Він пообіцяв, що у своїх піснях прославлятиме подвиги українських військових. Тож на сцені проєкту Михайло виконав авторську пісню "Невідомий герой". Усі тренери розвернули свої крісла, але музикант обрав команду Артема Пивоварова. Тим часом Надя Дорофєєва висловила вдячність військовому за захист та не змогла стримати сліз.

П'ятою на сцену вийшла учасниця відомих талант-шоу Марія Стасюк. Дівчина займалася музикою, однак після заміжжя вона повністю присвятила себе сім'ї. Подружнє життя не склалося, а Марія наважилася нарешті втілити в життя мрію про сцену. На проєкті співачка виконала хіт Майлі Сайрус – Island. Тренери довго не натискали червоні кнопки, але вже наприкінці виступу Марії Юлія Саніна та Артем Пивоваров розвернули крісла. Наставники почали боротися за учасницю, яка має потужний голос. Сама ж Стасюк обрала своєю тренеркою Юлію Саніну.

Наступною свої вокальні вміння продемонструвала харизматична Анна Корченова. Дівчина завжди мріяла про велику сцену, однак, коли почалася повномасштабна війна, вокалістка вважала, що більше не буде займатися улюбленою справою. У Люксембурзі Анна потрапила на концерт британської співачки Jessie J. Після цього дівчина вирішила, що точно має бути співачкою. На "Голосі країни" Анна виконала пісню гурту DakhaBrakha - "Карпатський реп". Надя Дорофєєва та Іван Клименко захотіли бачити учасницю у своїх командах. Та, виявилося, що Анна була до проєкту знайомою з Клименком, тож вона обрала саме його своїм наставником.

Спробувати свої сили на "Голосі країни-13" прийшов 30-річний Антон Курята з міста Мирноград, що розташоване неподалік лінії фронту. Виконавець заспівав вірусну пісню "Ластівки". Однак йому не вдалося розвернути тренерські крісла. Як зазначила Надя Дорофєєва, учасник неабияк хвилювався, саме це завадило йому досконало виконати пісню.

Наступною на сцену вокального шоу вийшла співачка-бандуристка Вікторія Деркач. Дівчина грала на бандурі та співала дуетну пісню Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова – "Думи". Що цікаво, саме вони натиснули червоні кнопки. Вокалістка пішла до команди Артема Пивоварова. До речі, разом із Вікторією тренери вперше виконали наживо свою дуетну пісню. Як виявилося, через напружені графіки Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров жодного разу не співали разом "Думи". Саме на сцені "Голосу країни-13" наставники вперше це зробили.

Спробувала підкорити тренерів "Голосу країни-13" Христина Арутюнова, яка виконала пісню музикантки Iniko – Jericho. Тренери Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров оцінили виступ учасниці. Саме вони натиснули червоні кнопки. Дівчина обрала команду Артема Пивоварова.

Далі свої співочі здібності демонструвала Дарина Шадурська, яка виконала трек Sara perche ti amo від італійського гурту Ricchi e Poveri. Утім, тренери не розвернули свої крісла. Як пояснив Іван Клименко, вокалістка обрала не ту композицію. Пісня не відкрила всіх вокальних здібностей Дарини.

Наступим на сцену проєкту вийшов один із учасників дуету Dobryva Едгар Єнокян. Хлопець добре відомий в Мережі завдяки хіту "Світло є чи нема", який він зі своїм колегою випустив під час постійних відключень світла в Україні. Тренери Іван Клименко та Надя Дорофєєва упізнали Едгара та з перших секунд розвернули свої крісла. Між наставниками почалася справжня боротьба за учасника. Ба більше, зіркові тренери почали сваритися між собою. Надя Дорофєєва відмовляла Едгара йти до Івана Клименка, а він – навпаки. Врешті, Едгар помирив тренерів. Він обрав команду Наді Дорофєєвої.

Спробувала свої сили на проєкті й Софія Щербакова. Дівчина підкорювала тренерів піснею MONATIK та ROXOLANA – "Інь-Ян". Утім, вони не натиснули червоної кнопки. Тренери зазначили, що Софія неабияк гарно заспівала. Наставники порадили їй впоратися з хвилюванням та прийти на наступний сезон. Після виступу тренери також підтримали Софію, вони зробили з нею фото, а Артем Пивоваров провів дівчину за куліси.

Останнім у другому епізоді на сцену шоу вийшов 24-річний блогер із Харкова Владислав Шериф. Хлопець раніше брав участь у проєкті, однак тоді йому не вдалося підкорити тренерів. Відтоді минуло п'ять років. Владислав весь цей час продовжував займатися музикою, вдосконалював свої вміння та публікував відео з виступати. Цього разу на сцені "Голосу країни" Владислав виконав переможну пісню "Євробачення-2023" від шведської співачки Loree – Tattoo. Музикантові вдалося розвернути всі чотири тренерських крісла. Владислав Шериф обрав команду Артема Пивоварова.

Дивіться третій випуск "Голосу країни-13" вже наступної неділі, 17 вересня, о 21:00.

Повні випуски "Голосу країни" дивіться на 1+1 video.

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