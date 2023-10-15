"Голос країни-13": потужні виступи учасників за новими правилами та імена перших суперфіналістів

Щойно на телеканалі "1+1 Україна" завершився сьомий епізод вокального шоу "Голос країни-13".

У новому випуску учасники та зіркові тренери вперше за історію української версії проєкту спробували свої сили у "кросбатлах".

Під час ефіру тренери кидали виклик суперникам, виставляючи на сцену свого учасника, а ті в свою чергу приймали виклик і запрошували на сцену вокаліста зі своєї команди.

Переможця "кросбатлу" обирали глядачі у залі завдяки спеціальному застосунку у своїх телефонах. За 30 секунд присутні мали визначитися з тим артистом, який потрапить у суперфінал шоу.

Першою кинути виклик комусь зі своїм зіркових колег випала нагода Наді Дорофєєвій. Співачка обрала у якості першого суперника продюсера Івана Клименка.

Він команди Дорофєєвої за своє місце у суперфіналі вийшов поборотися вуличний музикант Роман Панченко, який заспівав пісню Formidable улюбленого співака своєї наставниці Stromae.

Конкуренцію на сцені йому склала школярка з команди Кліменка - Ліза Шафорост. Дівчина виконала на сцені енергійну рок-версію пісні Thirty Seconds to Mars - The Kil.

Виступи обох учасників були наповнені енергетикою та зарядили залу, однак глядачі змогли обрати лише когось одного. Так, першим півфіналістом з відривом у 48 балів став Роман Панченко.

Наступним кидати виклик довелося Івану Клименку. Продюсер вирішив спробувати обіграти у "кросбатлах" Юлію Саніну.

Клименко виставив на сцену дует, який утворився просто під час ефірів, Олександру Ройко та Ольгу Щербак. Дівчата вперше виступили разом та зібрали купу овацій своїм виконанням пісні Oceans гурту Hillsong United.

А ось від команди Юлії підкорити глядачів вийшов наймолодший учасник цього сезону – Владислав Пелих. 16-річний школяр виконав пісню польського співака Крістіана Охмана "River". У такий спосіб хлопець хотів висловити свою подяку народу Польщі за підтримку України під час війни.

Проникливий та сильний вокал Владислава зміг завоювати серця присутніх, тож більшу кількість балів під час голосування глядачі віддали саме йому. А Олександра та Ольга, на жаль, покинули шоу.

Для наступного "кросбатлу" Саніна кинула виклик Артему Пивоварову. Співачка обрала для вокального змагання маму двох синів Марію Стасюк. Дівчина зачарувала усіх своїм ніжним та проникливим виконанням пісні "Пошта" співачка Jerry Heil. Аби підтримати свою конкурсантку Саінна підготувала для неї особливий сюрприз та передала зворушливий лист від маленьких синів Марії.

Учасником з команди Пивоварова став військовослужбовець Михайло Панчишин. Його виконання відомої пісні "Біля тополі" співака SHUMEI настільки розчулило присутніх, що вони не змогли втримати сліз.

Такий зворушливий та емоційний виступ подарував Михайлу можливість показати себе у прямих ефірах.

У перервах між такими напруженими моментами, як вибір учасників, Артем Пивоваров встиг трошки розрядити обстановку. Під час вибору свого наступного суперника для батлу співак змусив червоніти Надю Дорофєєву.

Фото: скриншот з відео

Артист "пофліртував" зі співачкою, натякаючи, що саме її хоче обрати в якості супротивника. Однак, зрештою Артем зауважив, що він джентльмен, тому кинув виклик Івану Клименку.

Позмагатися за місце у суперфіналі Пивоваров викликав на сцену відомого блогера Влада Шерифа. Хлопець приголомшив тим, як потужно переспівав хіт Святослава Вакарчука "Друг".

Суперницею Влада стала фольклористка Стася Чабан. Дівчина вже показала, що вміє будь-якій пісні передати народне звучання. Тож цього разу Стася довела до мурах своїм кавером на пісню гурту "Антитіла" - "Фортеця Бахмут".

На думку глядачів, виступ підопічної Клименка був кращим за виступ Влада Шерифа. Тож останньою в сьомому епізоді шоу до суперфіналу потрапила Стася Чабан.

Дивіться восьмий випуск "Голосу країни-13" вже наступної неділі, 22 жовтня, о 21:00.

Повні випуски шоу можна подивитися на 1+1 video.

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