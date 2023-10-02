"Голос країни-13": поява відомої співачки та несподіваний дует на "вокальних батлах"

Вже цього тижня на "Голосі країни-13" розпочався новий вирішальний етап - "вокальні батли".

Цього сезону правила шоу змінилися та ускладнили дещо завдання для зіркових тренерів. Для виступів на сцені тренери зможуть об'єднувати учасників не тільки у дуети, але і в тріо, і навіть у квартети. На глядачів чекають незвичайні музичні колаборації учасників та несподівані музичні рішення тренерів.

Першими на сцену вийшли учасниці з команди продюсера Івана Клименка - викладачка з вокалу Анна Корченова, дует сестер Nayada та фольклористка Стася Чабан. У своєму номері дівчата зробили кавер на дві популярні пісні - "Beggin" від Maneskin та "SHUM" гурту Go_A.

Неймовірне та магічне фольклорне звучання дівчат змусило тренера серйозно задуматися про свій вибір. Порадившись зі своїми колегами та радниками, гуртом Kalush Orchestra, продюсер все ж таки вирішив дати шанс у проєкті Стасі Чабан.

Наступними підкорити тренерів вийшло тріо - логіст Андрій Засіка, авторка пісень Олександра Ройко та колишня спортсменку Оля Щербак. У їхньому виконанні глядачі почули ліричну популярну композицію молодого артиста ADAM – "Повільно". При цього музиканти грали на укулеле.

Перед Клименком постав серйозний вибір - залишити когось з дівчат чи віддати перевагу єдиному хлопцю в своїй команді. Зрештою, продюсер пішов на сміливе рішення та об'єднав Олександру та Олю в один дует, що стало повною несподіванкою для усіх.

Третіми за своє місце у проєкті позмагалися організаторка концертів Юлія Белей та школярка Єлизавета Шафорост. Для них Клименко обрав пісню Ріанни "Diamonds", в якій поєднав рок та поп-музику. Учасниці намагалися якнайкраще виконати завдання тренера, однак попри гарну техніку, не зачепили присутніх емоціями.

Продюсер довго думав щодо того, чи варто взагалі залишати когось з дівчат у своїй команді. На думку колег, Івану треба було б відпустити обох учасниць, але він все ж таки вирішив дати шанс Єлизаветі Шафорост.

Останніми з команди Клименка на сцену вийшли учасниця "Голосу.Діти." Вероніка Коваленко та режисерка майданчику "Голосу країни" Олександра Погуляй. У потужному дуеті учасниці виконали вірусний хід співачки Леді Гаги "Bloody Mary", який став популярним після виходу серіалу "Венздей". Дівчата своєю енергетикою та сильним вокалом захопили прихильність усіх членів журі.

Після такого неймовірного виступу Клименко навіть пожалкував, що не залишив у своїй команді місця для обох дівчат. Після тривалого обговорення продюсер вирішив взяти у команду Вероніку Коваленко.

Таким чином у команді Клименка опинилися Єлизавета Шафорост, Стася Чабан, дует Олександра Ройко та Олі Щербак, і Вероніка Коваленко.

Несподіванкою для усіх глядачів стала поява у шоу співачки Jerry Heil. Артистка вийшла на сцену разом з відомим польським репером Przyłu, з яким вони здивували виконанням спільної пісні Bracia.

А ось далі нелегкий вибір постав перед Юлією Саніною, адже саме вона наступною мала обрати півфіналістів серед своїх учасників. Саме Jerry Heil стала радницею співачки у "вокальних батлах".

Першими з команди співачки на сцену поквапилося тріо - енергетик Володимир Удовенко, керівниця хору Галина Печеніжська та солістка ансамблю ЗСУ Світлана Чередниченко.

Вони виконали пісню Alyona Alyona та KOLA "Небо хилиться". Частину треку Галина переклала німецькою мовою, чим дуже здивувала журі. Цей крок та енергія вокалістки змусили Саніну віддати своє місце команді саме їй.

Другими від команди Саніної вийшли заспівати наймолодші учасники цього сезону - школярі Христина Старикова та Владислав Пелих.

Юні вокалісти неабияк здивували глядачів та тренерів своїм потужним виконанням нашумілого хіта з серіалу "Дивні дива" від виконавиці Кейт Буш "Running Up That Hill". Такий неймовірно сильний вокал та виступ не залишив сумнівів у Саніною - вона залишила у своїй команді обох учасників.

Чоловічій дует - студент Андрій Жучковський та богослов Назарій Малиновський - спробували поєднати свої голоси у пісні "Я їду додому" гурту "Океан Ельзи". Обидва учасники продемонстрували свої найсильніші сторони, однак не змогли створити "хімію" у своєму дуеті, яка б привернула увагу тренерів.

Зрештою, Юлія Саніна вирішила відпустити Назарія та Андрія.

Яскравим фіналом п'ятого епізоду став виступ відомих співачок - бек-вокалістки Джамали Олександри Макаровської, учасниці відомого талант-шоу Марії Стасюк та бек-вокалістки Даші Мінєєвої. З перших секунд учасниці розкачали зал та тренерів своєю енергією та силою голосу з піснею Destiny's Child - Survivor.

Після такого приголомшливого виступу у зіркової тренерки навіть виникли сумніви, кого ж з вокалісток краще обрати для подальшої участі у шоу. Але після тривалих роздумів у команді Юлії Саніною опинилася Марія Стасюк.

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