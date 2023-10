"Голос країни-13": Ptashkin потужно виконав хіт гурту Queen та підкорив емоційним номером

Останнім у першому етапі фіналу "Голосу країни-13" виступив фіналіст від команди тренера Артема Пивоваров - Михайло Панчишин, позивний якого Ptashkin.

Вокаліст, який захищав Україну на передовій та отримав у бою з окупантами тяжке поранення, обрав композицію британського відомого гурту Queen - Show Must Go On. У фіналі "Голосу країну-13", текстову трансляцію якого веде редакція сайту ТСН.ua, Ptashkin підкорив потужним вокалом та емоційним виступом.

Михайло Панчишин / Фото: скриншот з відео

Зірковий наставник Артем Пивоваров зазначив, що неабияк пишається виступом свого підопічного у фіналі проєкту.

Михайло Панчишин / Фото: скриншот з відео

"Михайло, доля кинула нам виклик взяти участь у суперфіналі. Я пишаюся тобою, пишаюся твоїм незламним духом. Друже, ти - хоробре, незламне серце моєї команди. Ти маєш щире чисте серце і світлу енергетику", - зазначив зірковий наставник.

Зазначимо, вже незабаром стане відомо, хто потрапить до другого етапу фіналу "Голосу країни-13". Усього таких учасників буде чотири, які змагатимуться за те, щоб потрапити до третього етапу, після якого й стане відоме ім'я переможця шоу.

Читайте також: