"Голос країни-13": сцену шоу запалюватимуть "Королева Польщі" та відома українська співачка

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться показ четвертого епізоду "Голосу країни-13".

Однією з перших на сцену проєкту вийде артистка зразково-показового оркестру ЗСУ Світлана Чередниченко. Дівчина народилася у Києві у звичайній родині, яка не мала жодного стосунку до музики: мама – медсестра у стоматології, тато – інженер. Дівчинку відправили до музичної школи по класу "акордеон". Саме там їй привили любов до української народної музики. Згодом Світлана закінчила КНУКіМ за спеціальністю фольклорист. Наразі дівчина гастролює в складі оркестру ЗСУ та їздить до військових на передову.

"У 6 років мене батьки віддали до музичної школи на навчання по класу "акордеон" і це було дуже круто. Ще маленькою я не могла від нього відірватися і грала весь час. Я займалася народною музикою і дуже полюбила фольк, адже це нас ідентифікує, як справжній український народ, який має українську пісню, мову, літературу і значущість у світі. Зараз я працюю в оркестрі ЗСУ, гастролюю країною, підіймаю дух наших солдатів. Іноді я дивлюся в очі наших бійців і складається враження, що це не я приїхала їх підтримати, а вони мене. Дивишся на них і розумієш - все буде добре", - поділилася Світлана.

Світлана Чередниченко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Чи зможе Світлана розтопити серця зіркових наставників своїм співом і грою на акордеоні, стане відомо незабаром.

Продемонструє свій талант і Катерина Козлова. Дівчина живе у Польщі вже дев'ять років. Батьки наполягли на навчанні за кордоном, і дівчині довелося покинути музичне училище заради професії міжнародника. Рік тому Катя наважилася взяти участь у польському конкурсі краси "Королева Польщі", в якому здобула перемогу. Катя запевняє, що вирішальним у конкурсі краси був шанс показати свій талант - заспівати на велику аудиторію. Тоді дівчина виконала українську народну пісню, її спів оцінили високо і в той момент розпочався шлях на велику сцену.

"Я вже дев'ять років проживаю у Варшаві й рік тому стала "Королевою Польщі". Це було неймовірно, адже я була першою українкою, яка перемогла у цьому конкурсі. Я заспівала українську народну пісню і тоді зрозуміла: мій музичний шлях розпочато", - поділилася Катерина.

Чи зможе Катерина розвернути крісла бодай одного тренера "Голосу країни", дивіться у неділю о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

Запалить сцену і справжня зірка Польщі, волонтерка, яка зібрала понад 30 мільйонів доларів для ЗСУ - Юлія Белей. Юлія була учасницею гурту Mirami. Їхній хіт "Сексуальна" був популярним не лише в Україні, а й в Польщі, і саме звідти й розпочалося її зіркове життя. Юлія за освітою філолог польської мови, тому більшість перемовин відбувалися саме завдяки їй. Вона завжди була модераторкою на концертах, але коли гурт був на піку слави, Юлія зустріла своє кохання і пішла зі сцени. Вона народила двох синів, але не припиняла писати свою музику.

"В мене є місія - організовувати благодійні концерти для України. Я вірю в те, що Україна здобуде перемогу і тому роблю все для того, аби цю перемогу пришвидшити. Зараз я організовую благодійні концерти, аби зібрати якомога більше грошей для ЗСУ. Наразі ми з польською командою вже зробили два концерти, на яких зібрали близько 30 мільйонів доларів”, - розповіла Юлія.

Юлія Белей / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Чи торкнеться своїм співом Юлія тренерів "Голосу країни", стане відомо вже незабаром.

Вийде на сцену і Юлія Соловей - керівниця відділу партнерств благодійної організації United24. Дівчина заохочує усіх зіркових амбасадорів, таких як Еліна Світоліна, Андрій Шевченко, Лієв Шрайбер, Марк Гемміл, Кетрін Винник підтримувати Україну та популяризувати її на всесвітніх майданчиках. Окрім цього головна задача Юлії – це шукати нових амбасадорів та закликати іноземців невпинно донатити. Пережити стрес від повномасштабної війни дівчині допомагала музика. Саме тому вона прийшла на "Голос країни-13".

Юлія Соловей / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Народившись з прізвищем Соловей, дуже складно не співати. Я мріяла бути співачкою від дитинства, але мені не вистачало сміливості. Останні півтора року я працюю керівником відділу партнерств благодійної організації United24. Наша задача - залучати якомога більше партнерів, отримувати якомога більше допомоги, підтримки з-за кордону в Україну. Коли ми запустилися, то зрозуміли, що нам потрібні зірки, які будуть допомагати говорити про країну. Першими були Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, гурт Imagine Dragons. Зараз в нас 22 амбасадори й вони всі різні. Від професора Тімоті Снайдера, до астронавта Скотта Келлі. Зараз людям як ніколи потрібні голоси, які їх надихають і дають віру. У цьому сезоні "Голос країни" взяв на себе відповідальність стати головним "Голосом світу", - зазначила Юля.

Чи може Юля розвернути крісла тренерів, дивіться в неділю о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

Читайте також: