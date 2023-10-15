"Голос країни-13": співачка-фольклористка довела до мурах виконанням пісні про Бахмут

Учасниця з команди Івана Клименка, фольклористка Стася Чабан, знову здивувала тренерів своїм вмінням додавати свого звучання відомим пісням.

Дівчина вийшла на сцену вокального шоу останньою у сьомому епізоді. Стася стала суперницею у "кросбатлі" учасника з команди Юлії Саніної Влада Шерифа.

Для цього ефіру разом зі своїм зірковим тренером вокалістка обрала дуже сильну та емоційну композицію - пісню "Фортеця Бахмут" гурту "Антитіла". У звучанні дівчина додала фольклорного звучанням місцями, а також сама дописала ще один куплет до пісні.

"Стася написала куплет від обличчя всіх жінок, які вдячні воїнам, що зараз нас боронять. Я тобі дуже вдячний, ти справжня, ти - майбутнє української музики", - сказав Клименко про свою підопічну.

Глядачів у залі потужний кавер від Стасі також не залишив байдужими та довів до мурах. Тож саме їй присутні віддали свої симпатії та голоси. З невеликим відривом підопічна Клименка виборола своє місце в суперфіналі "Голосу країни-13".

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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