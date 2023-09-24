"Голос країни-13": співачка-початківиця приголомшила потужним вокалом та розвернула усі крісла

Щойно на телеканалі "1+1 Україна" розпочався останній епізод "сліпих прослуховувань". Першою на сцену дивувати тренерів вийшла співачка-початківиця із Ніжина Ізабелла Іващенко.

21-річна учасниця проєкту нині живе у Великій Британії, куди вона вимушено поїхала через повномасштабну війну. За кордоном Ізабелла не хотіла сидіти, склавши руки, тож вигадала спосіб, як прославляти Україну. Дівчина разом з іншою співачкою організувала дует, записала авторські пісні та почала давати концерти.

Ізабелла Іващенко / Фото: скриншот з відео

"Коли я переїхала до Великої Британії, я зустріла музикантку зі Львова Марію. Ми подумали, що ми можемо зробити, як музиканти, в іншій країні, щоб допомогти більше розповсюджувати інформацію про Україну. Ми тижнями не виходили з кімнати та створювали програму "Звук України", робили презентацію, писали пісні англійською та українською мовами. Ми мали вже близько 30 концертів в маленьких селах та містечках Британії", - поділилася учасниця.

На "Голосі країни" Ізабелла виконала трек британського співака Сема Райдера - Spaceman. Тренери були настільки приголомшені потужним вокалом учасниці, що всі чотири натиснули червону кнопку та почали вмовляти її обрати саме їхню команду.

Ізабелла Іващенко та Артем Пивоваров / Фото: скриншот з відео

"Я в захваті від вас, я в захваті від вашої енергії. Ви говорите про те, що ви хочете стати артистом. Я знаю, що це таке – проходити нелегкий тернистий шлях. Я зробив себе сам, я можу вам допомогти в цьому ще більше", - сказав Артем Пивоваров.

Сама ж Ізабелла зізналась, що не очікувала, що всі тренери розвернуть свої крісла. Вислухавши всіх зіркових наставників, учасниця пішла до команди Артема Пивоварова.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі на каналі "1+1 Україна" о 21:00.

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