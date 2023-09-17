"Голос країни-13": співак, який виступав разом з Coldplay, змусив Дорофєєву згадати про "колишнього"

Новий епізод вокального шоу "Голос країни-13" впевнено розпочав вуличний музикант Роман Панченко з Варшави.

Рік тому співак вже підкорив серце лідера легендарного гурту Coldplay Кріса Мартіна, який почув виступ Романа на вулиці у Польщі та запросив разом заспівали на великій сцені. Після такої шаленої вдачі хлопець прийшов випробувати свою вдачу на "Голосі країни-13".

"Рік тому сталася найяскравіша подія мого життя. Я грав на вулиці і до мене підійшов Кріс Мартін з гурту Coldplay. Він познайомився зі мною і запросив виступити на стадіоні для фанів гурту. Він хотів, щоб ми заспівали саме українську пісню, тому ми обрали хіт гурту "Океан Ельзи" – "Обійми". Тоді я зрозумів, що потрібно писати свої власні пісні, музику, творити і відкривати свою душу людям, аби надихати їх", - поділився Роман.

Роман Панченко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

На сцені вокального шоу артист-початківець виконав пісню Coldplay - A Sky Full Of Stars, чим приємно здивував суддів. Своє "Так" Роману сказали Артем Пивоваров, Іван Клименко та Надя Дорофєєва.

До речі, співачка була здивована не лише вокалом Романа, а й його сильною схожістю з її колишнім партнером, ексучасником гурту "Время и Стекло" Позитивом. Тож коли Роман обрав команду Наді, зіркові судді пожартували про возз’єднання музичного дуету.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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