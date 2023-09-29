"Голос країни-13": стали відомі імена радників тренерів у "вокальних батлах"

Цієї неділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться показ п’ятого епізоду європейського сезону "Голосу країни-13".

Недільного вечора на прихильників проєкту очікує новий етап - "вокальні батли", які вийдуть у оновленому форматі та за новими правилами. У новому епізоді "Голосу країни" телеглядачі побачать виступи команд Івана Клименка та Юлії Саніної, а підтримають наставників у нелегкому виборі учасників зіркові радники.

Радником Клименка стане гурт Kalush Orchestra. Допомагати тренеру буде сопілкар та соліст гурту Тимофій Музичук, Килиммен та Саша Таб, який декілька сезонів тому і сам брав участь у "Голосі країни".

Саша Таб / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Моїм радником буде гурт, який слухає вся Україна. Вони гастролювали більше ніж у 20 країнах світу і перемогли на Євробаченні і це звісно Kalush Orchestra. З нами сьогодні Тимофій Музичук, людина, яка не тільки співає приспів всім відомої "Стефанії", а і є автором цієї мелодії. Тимофій грає більше ніж на 50 народних музичних інструментах. Допоможе мені і Саша Таб, якого усі знають за піснею "О,мамо". До речі, Саша також брав участь у "Голосі країни" і ось повернувся сюди вже в якості радника. Ось що робить "Голос країни" з вокалістами. Також моїм радником стане КилимМен. Скажу чесно, були кліпи, в яких я був КИЛИММЕНОМ та співав приспів, але зараз з нами основний учасник гурту, тому не будемо розкривати, хто він", - каже Клименко.

Тимофій Музичук / Фото: пресслужба каналу "1+1"

КилимМен / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Радником Юлії Саніної стала українська співачка та сонграйтер Jerry Hеil.

"Моєю радницею стала неймовірна дівчина на ім’я Jerry Hail. Вона віртуозна музикантка, вокалістка, мультиінструменталістка, авторка пісень і людина з чіткою позицією. В неї безліч колаборацій в тому числі і з європейськими артистами, тому сподіваюся вона дасть багато вірних порад", - каже Юлія Саніна.

Jerry Hеil / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, цього сезону для виступів на сцені тренери зможуть об'єднувати учасників не тільки у дуети, але і в тріо, і навіть у квартети. На глядачів чекають незвичайні музичні колаборації учасників та несподівані музичні рішення тренерів. Цього сезону до наступного етапу зможуть пройти тільки 4 вокаліста із кожної команди. А отже тренер має широкий вибір: після виступу він може як залишити усіх учасників, так і попрощатися з усіма. До того ж, на етапі "вокальні батли" з’являться зіркові радники, які будуть допомагати тренерам обирати, кому з учасників дати шанс проявити себе і у наступних ефірах.

Тренери "Голосу країни-13" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Які поради отримають Саніна та Клименко від своїх радників та хто з учасників зможе пройти далі дивіться вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

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