"Голос країни-13": стали відомі імена всіх чотирьох тренерів вокального шоу

Стали відомі імена всіх чотирьох тренерів нового 13 сезону вокального шоу "Голос країни", який транслюватиметься на телеканалі "1+1 Україна".

Останнє тренерське крісло зайняла відома українська співачка. До артистів Юлії Саніної та Артема Пивоварова та продюсера Івана Клименка приєднається Надя Дорофєєва, яка раніше вже була тренеркою.

"Так! Я згодна стати тренером нового сезону "Голосу країни". Я шукаю талановитих, щирих і сміливих у свою команду”, - розповіла Дорофєєва.

Надя Дорофєєва, тренерка "Голосу країни-13" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Виконавиця говорить, що 13 сезон стане для неї особливим. Артистка зізнається, що в неї такі відчуття, немов вперше займає тренерське крісло.

"Я вважаю, що минулий рік оновив всіх, і для мене цей сезон – наче початок, все наче вперше. У мене немає сумнівів, що він буде найемоційнішим і найпотужнішим серед усіх сезонів, що були. І що це буде справжнє лікування та емоційна допомога для кожної української душі. Зараз відбувається становлення нової музичної ери України – я неймовірно захоплююсь нашими талантами, нашими голосами. Хочу почути та побачити у цьому сезоні глибоких сучасних виконавців, які сформують новий український шоубізнес", - зазначила артистка.

Надя Дорофєєва, тренерка "Голосу країни-13" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Відтак тренерами 13 сезону "Голосу країни" стали: артистка Юлія Саніна, виконавець Артем Пивоваров, музичний продюсер, співзасновник лейблу ENKO Іван Клименко та співачка Надя Дорофєєва. Ведучі сезону незмінні, а саме Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

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