"Голос країни-13": топ-5 фактів про новий європейський сезон шоу, які здивують

Вже цієї неділі, 3 вересня, о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться довгоочікувана прем'єра "Голосу країни-13", який знімається у Польщі.

Тренерами європейського сезону стали топові українські артисти та музичні профі: лідерка The Hardkiss Юлія Саніна, виконавець Артем Пивоваров, продюсер Іван Клименко та співачка Надя Дорофєєва.

"Голос країни-13" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У самому серці Варшаві вже розпочалися знімання "вокальних батлів" - другого етапу проєкту. В новому сезоні дещо зміняться правила цього етапу. Як саме тренери будуть обирати учасників і формувати команди, буде повідомлено згодом.

Поки ж пропонуємо вашій увазі топ-5 фактів про довгоочікувану прем'єру 13 сезону "Голосу країни".

У брендованому потягу Київ-Хелм з'явилися іменні купе тренерів "Голосу країни". Відтепер кожен охочий може купити квиток у персональне "тренерське" купе та відчути себе наставником проєкту, який вирушає на знімальний майданчик до Варшави.

"Голос країни-13" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

В одному з епізодів "сліпих прослуховувань" тренери Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров вперше разом наживо на сцені виконають свій дуетний хіт під назвою "Думи".

"Через складні графіки ми жодного разу не співали "Думи" разом, навіть під час створення пісні, адже її запис відбувався у різних містах. Ми не перетинались на зніманнях кліпу, тому цей виступ абсолютний ексклюзив", - поділилася Дорофєєва.

"Голос країни" у День Незалежності презентував однойменний саундтрек. Менше ніж за тиждень трек потрапив у топ-чарти головних цифрових маркетплейсів. Саундтрек отримав підтримку від слухачів та зайняв місце у плейлистах "New Music Daily" Apple Music, "Найкращі пісні солов'їною", "Новинки щоп'ятниці" у Spotify та "Новинки" на YouTube Music.

"Голос країни-13" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Тизер тринадцятого європейського сезону "Голосу країни" з'явився на найбільшому світлодіодному екрані Європи, розташованому на фасаді ТЦ Gulliver у Києві.

У зніманнях "сліпих прослуховувань" взяло участь 60 різножанрових вокалістів, однак кожен з тренерів на цьому етапі проєкту міг забрати до своєї команди лише 10 виконавців.

"Голос країни-13" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

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