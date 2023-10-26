"Голос країни-13": топ-5 фактів про суперфіналістів проєкту, які вас здивують

Цієї неділі, 29 жовтня, о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться довгоочікуваний суперфінал європейського сезону "Голосу країни".

Через змінені правила в командах тренерів у фіналі опинилася різна кількість вокалістів. Пропонуємо ближче познайомитися з талановитими фіналістами та дізнатися топ-5 цікавих фактів про кожного з них.

Команда Юлії Саніної

Владислав Пелих:

Владислав Пелих / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Грає на фортепіано та гітарі. Мріє навчитися грати на скрипці.

Мав можливість особисто заспівати Ніні Матвієнко та отримати від неї настанови, якими користується й досі.

У минулому мріяв стати кондитером.

Під час вступу до школи мистецтв більше хотів піти до художньої школи. Останньої миті обрав музичну.

Тяжким періодом у вокальному житті вважає мутацію голосу.

Христина Старикова:

Христина Старикова / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Співає від чотирьох років.

У шість років отримала перше "Гран-прі".

Її співу аплодував Іво Бобул.

Брала участь у відборі на дитяче "Євробачення".

Від самого дитинства росла і слухала українські народні пісні, бо бабусі й дідусі завжди їх співали.

Галина Печеніжська

Галина Печеніжська / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Заснувала перший хор українських біженців "Глорія" в Німеччині.

Виховує 13-річну доньку, батько якої боронить Україну в лавах ЗСУ.

До початку повномасштабного вторгнення мала театр пісні, який складався з айтівців, і магазин квітів та аеродизайну.

Є музою та натурницею для українських митців.

Від 2014 року працювала моделлю Plus Size.

Команда Івана Клименка

Стася Чабан:

Стася Чабан / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Від 12 років разом із батьками співала на весіллях.

Викладала хореографію у своєму рідному місті Новодністровськ.

Збирала кошти на благодійність у прямих ефірах Tik Tok.

Хотіла вступати до університету на військову сферу, але обрала музику.

Мріє стрибнути з парашутом.

Команда Артема Пивоварова

Михайло Панчишин (Ptashkin):

Михайло Панчишин / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Від початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ.

Отримав поранення під час відбиття штурму на Бахмутському напрямку.

Уся команда артиста PTASHKIN зібрана з бойових побратимів Михайла.

Має понад 40 татуювань.

Після звільнення зі Збройних сил України провів понад 40 виступів для поранених бійців ЗСУ та на передовій.

Команда Наді Дорофєєвої

Юрій Городецький:

Юрій Городецький / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Грає на гітарі та акордеоні.

Батько двох прекрасних синів.

Мріяв стати вчителем молодших класів.

Пішов на контракту службу, щойно виповнилося 18 років.

Співає від 5 років.

Роман Панченко:

Роман Панченко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Почав навчатися в музичній школі, коли йому було чотири роки.

Пише свою власну музику. Сумарно має понад пів мільйона прослуховувань.

Виступав разом на одній сцені із всесвітньо відомим гуртом Coldplay, H.E.R. та Mery Spolsky.

Одружений уже понад дев'ять років.

Представляв українську культуру на концерті в Індонезії.

Майрамік Авоян:

Майрамік Авоян / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Народилася й виросла в місті Канів, де творив і писав видатний український поет, художник Тарас Григорович Шевченко.

Працює в МакДональдз і отримує задоволення від своєї роботи.

Навчається в коледжі на факультеті українського народного пісенного мистецтва (співає український фольклор).

Улюблена страва - вареники від рідної тітки.

Дуже полюбляє своє кучеряве волосся і ніколи не мала бажання його вирівнювати.

Нагадаємо, фінал "Голосу країни-13" відбудеться вже 29 жовтня о 21:00. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, де можна подивитися шоу та як голосувати за фаворита.

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