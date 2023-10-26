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"Голос країни-13": топ-5 фактів про суперфіналістів проєкту, які вас здивують

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
3657
Час на прочитання
3 хв
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"Голос країни-13": топ-5 фактів про суперфіналістів проєкту, які вас здивують

Юрій Городецький, Стася Чабан, Михайло Панчишин, Галина Печеніжська / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Фінал шоу відбудеться вже 29 жовтня.

Цієї неділі, 29 жовтня, о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться довгоочікуваний суперфінал європейського сезону "Голосу країни".

Через змінені правила в командах тренерів у фіналі опинилася різна кількість вокалістів. Пропонуємо ближче познайомитися з талановитими фіналістами та дізнатися топ-5 цікавих фактів про кожного з них.

Команда Юлії Саніної

Владислав Пелих:

Владислав Пелих / © пресслужба каналу
Владислав Пелих / Фото: пресслужба каналу "1+1"
  • Грає на фортепіано та гітарі. Мріє навчитися грати на скрипці.
  • Мав можливість особисто заспівати Ніні Матвієнко та отримати від неї настанови, якими користується й досі.
  • У минулому мріяв стати кондитером.
  • Під час вступу до школи мистецтв більше хотів піти до художньої школи. Останньої миті обрав музичну.
  • Тяжким періодом у вокальному житті вважає мутацію голосу.

Христина Старикова:

Христина Старикова / © пресслужба каналу
Христина Старикова / Фото: пресслужба каналу "1+1"
  • Співає від чотирьох років.
  • У шість років отримала перше "Гран-прі".
  • Її співу аплодував Іво Бобул.
  • Брала участь у відборі на дитяче "Євробачення".
  • Від самого дитинства росла і слухала українські народні пісні, бо бабусі й дідусі завжди їх співали.

Галина Печеніжська

Галина Печеніжська / © пресслужба каналу
Галина Печеніжська / Фото: пресслужба каналу "1+1"
  • Заснувала перший хор українських біженців "Глорія" в Німеччині.
  • Виховує 13-річну доньку, батько якої боронить Україну в лавах ЗСУ.
  • До початку повномасштабного вторгнення мала театр пісні, який складався з айтівців, і магазин квітів та аеродизайну.
  • Є музою та натурницею для українських митців.
  • Від 2014 року працювала моделлю Plus Size.

Команда Івана Клименка

Стася Чабан:

Стася Чабан / © пресслужба каналу
Стася Чабан / Фото: пресслужба каналу "1+1"
  • Від 12 років разом із батьками співала на весіллях.
  • Викладала хореографію у своєму рідному місті Новодністровськ.
  • Збирала кошти на благодійність у прямих ефірах Tik Tok.
  • Хотіла вступати до університету на військову сферу, але обрала музику.
  • Мріє стрибнути з парашутом.

Команда Артема Пивоварова

Михайло Панчишин (Ptashkin):

Михайло Панчишин / © пресслужба каналу
Михайло Панчишин / Фото: пресслужба каналу "1+1"
  • Від початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ.
  • Отримав поранення під час відбиття штурму на Бахмутському напрямку.
  • Уся команда артиста PTASHKIN зібрана з бойових побратимів Михайла.
  • Має понад 40 татуювань.
  • Після звільнення зі Збройних сил України провів понад 40 виступів для поранених бійців ЗСУ та на передовій.

Команда Наді Дорофєєвої

Юрій Городецький:

Юрій Городецький / © пресслужба каналу
Юрій Городецький / Фото: пресслужба каналу "1+1"
  • Грає на гітарі та акордеоні.
  • Батько двох прекрасних синів.
  • Мріяв стати вчителем молодших класів.
  • Пішов на контракту службу, щойно виповнилося 18 років.
  • Співає від 5 років.

Роман Панченко:

Роман Панченко / © пресслужба каналу
Роман Панченко / Фото: пресслужба каналу "1+1"
  • Почав навчатися в музичній школі, коли йому було чотири роки.
  • Пише свою власну музику. Сумарно має понад пів мільйона прослуховувань.
  • Виступав разом на одній сцені із всесвітньо відомим гуртом Coldplay, H.E.R. та Mery Spolsky.
  • Одружений уже понад дев'ять років.
  • Представляв українську культуру на концерті в Індонезії.

Майрамік Авоян:

Майрамік Авоян / © пресслужба каналу
Майрамік Авоян / Фото: пресслужба каналу "1+1"
  • Народилася й виросла в місті Канів, де творив і писав видатний український поет, художник Тарас Григорович Шевченко.
  • Працює в МакДональдз і отримує задоволення від своєї роботи.
  • Навчається в коледжі на факультеті українського народного пісенного мистецтва (співає український фольклор).
  • Улюблена страва - вареники від рідної тітки.
  • Дуже полюбляє своє кучеряве волосся і ніколи не мала бажання його вирівнювати.

Нагадаємо, фінал "Голосу країни-13" відбудеться вже 29 жовтня о 21:00. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, де можна подивитися шоу та як голосувати за фаворита.

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Дата публікації
Перегляди
3657
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