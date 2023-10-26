"Голос країни-13": топ-5 фактів про суперфіналістів проєкту, які вас здивують

Фінал шоу відбудеться вже 29 жовтня.
Цієї неділі, 29 жовтня, о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться довгоочікуваний суперфінал європейського сезону "Голосу країни".
Через змінені правила в командах тренерів у фіналі опинилася різна кількість вокалістів. Пропонуємо ближче познайомитися з талановитими фіналістами та дізнатися топ-5 цікавих фактів про кожного з них.
Команда Юлії Саніної
Владислав Пелих:
- Грає на фортепіано та гітарі. Мріє навчитися грати на скрипці.
- Мав можливість особисто заспівати Ніні Матвієнко та отримати від неї настанови, якими користується й досі.
- У минулому мріяв стати кондитером.
- Під час вступу до школи мистецтв більше хотів піти до художньої школи. Останньої миті обрав музичну.
- Тяжким періодом у вокальному житті вважає мутацію голосу.
Христина Старикова:
- Співає від чотирьох років.
- У шість років отримала перше "Гран-прі".
- Її співу аплодував Іво Бобул.
- Брала участь у відборі на дитяче "Євробачення".
- Від самого дитинства росла і слухала українські народні пісні, бо бабусі й дідусі завжди їх співали.
Галина Печеніжська
- Заснувала перший хор українських біженців "Глорія" в Німеччині.
- Виховує 13-річну доньку, батько якої боронить Україну в лавах ЗСУ.
- До початку повномасштабного вторгнення мала театр пісні, який складався з айтівців, і магазин квітів та аеродизайну.
- Є музою та натурницею для українських митців.
- Від 2014 року працювала моделлю Plus Size.
Команда Івана Клименка
Стася Чабан:
- Від 12 років разом із батьками співала на весіллях.
- Викладала хореографію у своєму рідному місті Новодністровськ.
- Збирала кошти на благодійність у прямих ефірах Tik Tok.
- Хотіла вступати до університету на військову сферу, але обрала музику.
- Мріє стрибнути з парашутом.
Команда Артема Пивоварова
Михайло Панчишин (Ptashkin):
- Від початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ.
- Отримав поранення під час відбиття штурму на Бахмутському напрямку.
- Уся команда артиста PTASHKIN зібрана з бойових побратимів Михайла.
- Має понад 40 татуювань.
- Після звільнення зі Збройних сил України провів понад 40 виступів для поранених бійців ЗСУ та на передовій.
Команда Наді Дорофєєвої
Юрій Городецький:
- Грає на гітарі та акордеоні.
- Батько двох прекрасних синів.
- Мріяв стати вчителем молодших класів.
- Пішов на контракту службу, щойно виповнилося 18 років.
- Співає від 5 років.
Роман Панченко:
- Почав навчатися в музичній школі, коли йому було чотири роки.
- Пише свою власну музику. Сумарно має понад пів мільйона прослуховувань.
- Виступав разом на одній сцені із всесвітньо відомим гуртом Coldplay, H.E.R. та Mery Spolsky.
- Одружений уже понад дев'ять років.
- Представляв українську культуру на концерті в Індонезії.
Майрамік Авоян:
- Народилася й виросла в місті Канів, де творив і писав видатний український поет, художник Тарас Григорович Шевченко.
- Працює в МакДональдз і отримує задоволення від своєї роботи.
- Навчається в коледжі на факультеті українського народного пісенного мистецтва (співає український фольклор).
- Улюблена страва - вареники від рідної тітки.
- Дуже полюбляє своє кучеряве волосся і ніколи не мала бажання його вирівнювати.
Нагадаємо, фінал "Голосу країни-13" відбудеться вже 29 жовтня о 21:00. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, де можна подивитися шоу та як голосувати за фаворита.
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