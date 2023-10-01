"Голос країни-13": у команді одного з тренерів раптово утворився дует просто під час ефіру

Це стало несподіванкою навіть для самого члена журі.

У команді Івана Клименка на "Голосі країни-13" несподівано з’явився новий дівочий дует просто під час "вокальних батлів".

У п’ятому епізоді проєкту продюсер об’єднав у тріо логіста Андрія Засіка, авторку пісень Олександру Ройко та колишню спортсменку Олю Щербак. Вокалісти виконали хіт молодого артиста ADAM – "Повільно" та супроводили його грою на укулеле.

Виступ учасників не зміг залишити зіркових тренерів та радників Клименка, гурт Kalush Orchestra, байдужими. Професійним артистам дуже сподобалося звучання дівчат, а голос Андрія для Клименка мав особливе значення, адже у його команді він єдиний хлопець.

"Голос країни-13" / Фото: скриншот з відео

Думки суддів та радників під час обговорення розділилися – одні підтримали Сашу, а інші Олю. Натомість продюсер знайшов вихід із ситуації та вирішив об’єднати дівчат у дует. Тим самим Клименко взяв двох сильних учасниць та ще й залишив ще одне місце у команді.

Для Олі та Саші така пропозиція від тренера стала повною несподіванкою, але заради участі в проєкті обидві погодилися співати разом.

Дивіться "Голос країни" щонеділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

Читайте також: