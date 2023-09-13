"Голос країни-13": у новому випуску вокалом дивуватимуть зірка "Голосу.Діти" та відома блогерка

Вже цієї неділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна" відбудеться показ третього епізоду європейського сезону "Голосу країни-13".

Запалювати сцену проєкту 17 вересня буде вуличний музикант Роман Панченко, який рік тому розтопив серце лідера гурту Coldplay Кріса Мартіна. Хлопець грав на вулиці в той час, коли до нього підійшов Кріс і запросив виступити на стадіоні з українською піснею.

"Рік тому сталася найяскравіша подія мого життя. Я грав на вулиці і до мене підійшов Кріс Мартін з гурту Coldplay. Він познайомився зі мною і запропонував виступити на стадіоні для фанів гурту. Він хотів, щоб ми заспівали саме українську пісню, тому ми обрали хіт гурту "Океан Ельзи" – "Обійми". Тоді я зрозумів, що потрібно писати свої власні пісні, музику, творити і відкривати свою душу людям, аби надихати їх", - поділився Роман.

Роман Панченко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Під час ефіру Роман заспіває пісню Coldplay - A Sky Full Of Stars. Чи зможе він підкорити тренерів, дивіться вже у неділю о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

Вийде на сцену і відома 20-річна блогерка Олександра Клименко. За освітою дівчина - фармацевтка, але прославилася у соцмережах завдяки своєму співу в аптеці.

"Я працюю в аптеці і можу сказати, що будь-яка робота з людьми - це весело, адже до тебе приходять дуже різні люди. Музика для мене це повітря, адже я співаю скрізь. Один раз я вирішила створити тікток, і коли мої відео зі співом почали отримувати сотні тисяч переглядів, я зрозуміла - ось моє життя. "Голос країни" для мене - це той найважливіший етап в моєму житті, який я використаю для того, аби побудувати свою кар'єру суперзірки. Я мрію про це постійно", - поділилася Олександра.

Олександра Клименко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Вокалістка виконає пісню гурту Pussycat Dolls - Hush Hush. Чи зможе вона розвернути крісла зіркових наставників - дивіться у неділю о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

Спробує підкорити тренерів і 17-річна Христина Старикова з Мирнограда Донецької області. Дівчина від дитинства була головною зіркою міста і виступала на усіх міських заходах.

Христина Старикова / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Моє місто дуже маленьке і комфортне. Там живуть дуже добрі люди. У нас багато шахтарів, але я з дитинства обрала музику. Я завжди йшла цим шляхом. Виступала на всіх місцевих святах. Зараз через близьку лінію фронту біля мого міста і активні бойові дії я живу в Києві. Я намагаюся жити своє життя, але це дуже складно. Я кожну хвилину сумую за своєю домівкою. Для мене велика гордість представляти Донеччину на такий великій сцені. Мрію заспівати гімн України на сцені Мирнограда", - поділилася Олександра.

Дівчина виконає пісню JVKE - golden hour. Як заспіває вокалістка і чи зможе підкорити тренерів, дивіться у неділю на телеканалі "1+1 Україна".

Христина Старикова / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Заспіває і зірка "Голосу.Діти" Вероніка Коваленко. Дівчина потрапила у проєкт у 13 років в команду MONATIK, тоді відео майбутньої співачки з виступом на "сліпих прослуховуваннях" набрало близько 20 мільйонів переглядів на YouTube. Дівчину почали впізнавати на вулицях. Окрилена успіхом Вероніка почала вести власний музичний блог і наразі має близько мільйона підписників.

"Сьогодні я знову повернулася на "Голос країни", аби показати, що я не тільки голос соцмереж. Після "Голосу. Діти-4" я отримала велику кількість позитивних відгуків. Це дало мені поштовх рухатися саме в напрямку творчості. Я хочу, щоб люди побачили мене і знали, яка я не лише у відео в соцмережах, бо більшість людей впізнає мій голос. Мрію показати, чого я навчилася за ці роки", - поділилася Вероніка.

Вероніка Коваленко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Чи впізнає голос Вероніки Надя Дорофєєва, яка була тренеркою "Голосу.Діти"? Чи зможе вокалістка розвернути крісла тренерів, дізнаємося згодом.

Дивіться третій випуск "Голосу країни-13" на телеканалі "1+1 Україна" цієї неділі, 17 вересня, о 21:00.

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