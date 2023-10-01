Учасниці "Голосу країни-13" приголомшили фольклорним кавером на хіти Maneskin та Go_A

Першими показати свої вокальні здібності вийшли учасниці з команди Івана Клименка. За новими правилами шоу, зірковий тренер зміг об’єднати одразу декількох своїх підопічних у батлі.

Так, за своє право продовжити участь у конкурсі позмагалися викладачка з вокалу Анна Корченова, дует сестер Nayada та фольклористка Стася Чабан.

Для виступу дівчат Клименко підготував особливий номер – він об’єднав гру на музичних інструментах, якими володіють співачки, та разом із ними зробив потужний фольклорний кавер на пісню Beggin від Maneskin з треком "SHUM" гурту Go_A.

Голос країни-13 / Фото: скриншот з відео

Шалений виступ дівчат поставив їхнього зіркового тренера у справжній глухий кут. Клименко довго вагався та радився з колегами, кого ж зі співачок залишити у своїй команді.

Після довгих обговорень з тренерами Надею Дорофєєвою, Артемом Пивоваровим, Юлією Саніною та своїми радниками гуртом Kalush Orchestra, продюсер все ж таки вирішив дати шанс у проєкті Стасі Чабан.Однак, продюсер пообіцяв, що зовсім скоро слухачі почують квартет поза межами проєкту.

Голос країни-13 / Фото: скриншот з відео

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