"Голос країни-13": учасниця шокувала неочікуваною появою і феєрично закрила "сліпі прослуховування"

Своєю появою на сцені "Голосу країни-13" здивувала Олександра Погуляй, яка є стейдж-директоркою проєкту.

Вона виконала англомовний трек Always remember us this way та з першої ж секунди підкорила тренерів своїм співом. Наставники всі разом натиснули червону кнопку.

Побачивши, хто перед ними співає, тренери були просто приголомшені. Вони не очікували, що Олександра стане учасницею проєкту.

Олександра Погуляй / Фото: скриншот з відео

"Сашо, скільки ми з тобою років вже працюємо? Сашо, а чому ти ніколи не говорила, що ти співаєш так? Як так?" – здивовано запитала Надя Дорофєєва.

Вільне місце залишилося лише в продюсера Івана Клименка. Тож Олександра автоматично потрапила до його команди, чому тренер був неабияк радий.

Олександра Погуляй із тренерами / Фото: скриншот з відео

"Сашо, я дуже радий, що ти в моїй команді. Я дуже радий, що це єдине місце було в мене. Це було дуже круто", - прокоментував Іван Клименко.

Олександра Погуляй стала останньою учасницею четвертого епізоду проєкту та феєрично закрила "сліпі прослуховування".

Дивіться наступний етап "Голосу країни" – "вокальні батли" – вже наступної неділі о 21:00.

