"Голос країни-13": учасниця шокувала неочікуваною появою і феєрично закрила "сліпі прослуховування"

Олександра Погуляй потрапила до команди тренера, в якого залишилося одне вільне місце.
Своєю появою на сцені "Голосу країни-13" здивувала Олександра Погуляй, яка є стейдж-директоркою проєкту.
Вона виконала англомовний трек Always remember us this way та з першої ж секунди підкорила тренерів своїм співом. Наставники всі разом натиснули червону кнопку.
Побачивши, хто перед ними співає, тренери були просто приголомшені. Вони не очікували, що Олександра стане учасницею проєкту.
"Сашо, скільки ми з тобою років вже працюємо? Сашо, а чому ти ніколи не говорила, що ти співаєш так? Як так?" – здивовано запитала Надя Дорофєєва.
Вільне місце залишилося лише в продюсера Івана Клименка. Тож Олександра автоматично потрапила до його команди, чому тренер був неабияк радий.
"Сашо, я дуже радий, що ти в моїй команді. Я дуже радий, що це єдине місце було в мене. Це було дуже круто", - прокоментував Іван Клименко.
Олександра Погуляй стала останньою учасницею четвертого епізоду проєкту та феєрично закрила "сліпі прослуховування".
Дивіться наступний етап "Голосу країни" – "вокальні батли" – вже наступної неділі о 21:00.
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