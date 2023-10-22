"Голос країни-13": учасниця шоу підкорила потужним виконанням хіта Тіни Тернер

Від команди тренерки Юлії Саніної на сцену вийшла вокалістка Галина Печеніжзька, яка поборолася у вокальному "кросбатлі" з Едгаром Єнокяном.

Учасниця обрала неабияк складну композицію. Галина заспівала хіт американської співачки Тіни Тернер - Why Must We Wait Until Tonight. Як зазначила Юлія Саніна, таким чином вони з підопічною хотіли вшанувати пам'ять легендарної артистки.

"Зараз прозвучить триб'ют Тіні Тернер – співачці, яку ми всі співаки дуже сильно поважаємо, на якій ми вчимося, на якій ми вчилися, але, на жаль, цього року її не стало. Це наша пам'ять великій співачці", - прокоментувала Саніна.

Галина Печеніжзька / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Галина потужно виконала композицію Тіни Тернер та просто підкорила глядачів чуттєвим номером. Як з'ясувалося, це їй далося нелегко, адже напередодні другого півфіналу учасниця захворіла.

"Ми пів ночі Галині шукали ліки для горла і від температури", - зізналась Юлія Саніна.

До слова, саме Галині вдалося переконати глядачів, тож у фінал потрапляє саме вона.

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