"Голос країни-13": учасниця відомого талант-шоу приголомшила потужним вокалом

Вийшла на сцену "Голосу країни-13" учасниця відомого талант-шоу Марія Стасюк.

Свого часу дівчина була неабияк популярною та мала великий потенціал. Утім Марія відмовилася від сцени та присвятила себе сім'ї. Та у найскладнішу мить чоловік покинув вокалістку та залишив її на одинці зі складнощами. Сама ж Стасюк вирішила більше не відкладати життя на потім та пішла на "Голос країни", аби повернутися на велику сцену.

Марія Стасюк / Фото: скриншот з відео

"Багато людей знають мене, тому що я учасниця різних проєктів. Але у 17 років я зустріла свого майбутнього чоловіка, тому я зникла з телеекранів. Я подала заявку на "Голос" у день розлучення. Більше нічого не хочу відкладати на завтра. Я вважаю, що ще не так пізно, щоб я зробила цей другий поштовх і спробувала вийти на сцену. Мені це дуже подобається, я хочу бути на сцені", - поділилася Марія.

Вокалістка виконала трек під назвою Island від Майлі Сайрус. Тривалий час тренери не натискали червоної кнопки, хоча дійсно були приголомшені вокальними здібностями Марії. Врешті крісло розвернула Юлія Саніна, а на останніх секундах слідом за нею це зробив Артем Пивоваров.

Марія Стасюк / Фото: скриншот з відео

"Я запрошую вас до своєї команди. У мене команда дуже сильних вокалістів, я одразу попереджаю. Мені буде цікаво з вами попрацювати", - сказала Юлія Саніна.

Марія Стасюк обрала саме її своєю наставницею на проєкті.

Дивіться 13 сезон "Голосу країни" щонеділі на каналі "1+1 Україна" о 21:00.

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