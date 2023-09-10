"Голос країни-13": учасниця відомого талант-шоу приголомшила потужним вокалом

Вокалістці вдалося розвернути два тренерських крісла.
Вийшла на сцену "Голосу країни-13" учасниця відомого талант-шоу Марія Стасюк.
Свого часу дівчина була неабияк популярною та мала великий потенціал. Утім Марія відмовилася від сцени та присвятила себе сім'ї. Та у найскладнішу мить чоловік покинув вокалістку та залишив її на одинці зі складнощами. Сама ж Стасюк вирішила більше не відкладати життя на потім та пішла на "Голос країни", аби повернутися на велику сцену.
"Багато людей знають мене, тому що я учасниця різних проєктів. Але у 17 років я зустріла свого майбутнього чоловіка, тому я зникла з телеекранів. Я подала заявку на "Голос" у день розлучення. Більше нічого не хочу відкладати на завтра. Я вважаю, що ще не так пізно, щоб я зробила цей другий поштовх і спробувала вийти на сцену. Мені це дуже подобається, я хочу бути на сцені", - поділилася Марія.
Вокалістка виконала трек під назвою Island від Майлі Сайрус. Тривалий час тренери не натискали червоної кнопки, хоча дійсно були приголомшені вокальними здібностями Марії. Врешті крісло розвернула Юлія Саніна, а на останніх секундах слідом за нею це зробив Артем Пивоваров.
"Я запрошую вас до своєї команди. У мене команда дуже сильних вокалістів, я одразу попереджаю. Мені буде цікаво з вами попрацювати", - сказала Юлія Саніна.
Марія Стасюк обрала саме її своєю наставницею на проєкті.
Дивіться 13 сезон "Голосу країни" щонеділі на каналі "1+1 Україна" о 21:00.
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