"Голос країни-13": відома беквокалістка змусила всіх тренерів аплодувати їй стоячи

На сцену "Голосу країни-13" вийшла беквокалістка Дар'я Мінєєва, яка за час своєї кар'єри співпрацювала з багатьма українськими артистами.

Як зізналась виконавиця, до повномасштабної війни у неї було на тиждень до чотирьох концертів. Однак російське вторгнення повністю змінило життя Дар'ї. Вона переїхала до Відня та поставила музичну кар'єру на паузу. Мінєєва розуміє, що хоче повернутися на сцену знову, тож прийшла на "Голос країни-13".

Дар'я Мінєєва / Фото: скриншот з відео

"Що я роблю на "Голосі"? Я хочу згадати, хто я! Через війну я припинила бути артистом, що виступає на концертах, як це було майже 20 років. Я співала на беквокалі багато у кого з зірок: KADNAY, Віктор Павлік, Злата Огнєвіч, O.Torvald, Оля Полякова. Це крутий досвід. До цього мій концертний графік був таким, що у мене на тижні, зазвичай, було три-чотири концерти. Зараз лишилося лише викладання. У мене відчуття, що я трішечки проживаю ніби лімітовану версію свого життя через те, що я не на сцені. Я сподіваюся, що "Голос країни" допоможе повернутися мені на сцену", - поділилася виконавиця.

38-річна вокалістка виконала пісню американської співачки Майлі Сайрус – Flowers. Тренери одразу зрозуміли, що позаду них артист із потужним голосом, тож всі натиснули червону кнопку. А під час виступу Дар'ї вони аплодували їй стоячи. Тим часом Юлія Саніна упізнала беквокалістку.

Тренери "Голосу країни-13" / Фото: скриншот з відео

"Дар'я Мінєєва – легенда. Це одна з найкращих беквокалісток, яких я знаю в Україні. Це педагогиня, вона співпрацювала, напевно, з усіма артистами шоубізнесу. Це найглибший, найпотужніший голос, який я знаю. Я на тебе чекаю у своїй команді", - сказала Саніна.

Дар'я Мінєєва / Фото: скриншот з відео

Дар'я Мінєєва зробила свій вибір саме на користь виконавиці. Тож тепер у команді Юлії Саніної вже є два учасники.

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