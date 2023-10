"Голос країни-13": відомі імена всіх півфіналістів та несподіваний курйоз просто на сцені

Щойно на телеканалі "1+1 Україна" відгримів другий випуск "вокальних батлів" 13 сезону "Голосу країни", де стали відомі імена всіх півфіналістів вокального шоу.

Своїм виступом відкрив шостий епізод проєкту радник тренерки Наді Дорофєєвої – співак Макс Барських. До слова, виконавець підкорив чуттєвим виконанням пісні "Зорепад" із нового українськомовного альбому.

Першими пройти до наступного етапу "Голосу країни" – "нокаутів" – змагалися учасники з команди Наді Дорофєєвої. Відкрили "вокальні батли" відомий блогер Едгар Єнокян та авторка пісень Олександра Ліщук. Вокалісти виконали кавер на вірусний хіт Makeba. Загалом, вони повністю самі написали слова для пісні та аранжування. Перед Надею Дорофєєвою постав нелегкий вибір. На проєкті залишився Едгар Єнокян.

Далі поборотися за участь у проєкті вийшли Лада Тивончук, Роман Панченко і Анна Денисова. Музиканти виконали саундтрек із нашумілого фільму "Барбі" - What Was I Made For, який створила співачка Біллі Айліш. Для Наді Дорофєєвої важливо було те, аби учасники зрозуміли, про що їхня композиція і як її треба виконувати. Порадившись із радником та колегами, тренерка зробила вибір на користь Романа Панченка.

Третіми на сцену вийшли військовий ЗСУ Юрій Городецький та Людмила Козирева з Мареком Мохначем. Музиканти утрьох на сцені виконали композицію "Гей, соколи" та підкорювали потужними тембрами голосів. Тренери порадили Наді залишити Юрія, адже саме від його співу в них мурахи бігали шкірою. Дорофєєва обрала саме військового ЗСУ. Як зазначила тренерка, вона майже не вагалася і для неї це був однозначний вибір.

Останніми з команди Наді Дорофєєвої у "вокальних батлах" зійшлися Даяна Оравець, Катерина Стефанюк та Майрамік Авоям. Виконавиці заспівали хіт Вітні Г'юстон - How Will I Know. Учасниці настільки потужно виступили на сцені, що наставники назвали їхній номер найкращим з команди Наді Дорофєєвої. Ба більше, Юлія Саніна була здивована, чому її колега не залишила більше місць. Тренерка пояснила, що поставила вокалісток у тріо, адже вони найсильніші. Для наставниці це був дійсно складний вибір, однак вона залишила на "Голосі країни" Майрамік Авоям. Тренерка пообіцяла Даяні Оравець та Катерині Стефанюк, що поза межами проєкту допомагатиме їм на творчому шляху.

Тож до наступного етапу від команди Наді Дорофєєвої потрапляють такі учасники: Едгар Єнокян, Роман Панченко, Юрій Городецький та Майрамік Авоям.

Останніми у "вокальних батлах" виступили учасники команди Артема Пивоварова. Першими на сцену "Голосу країни" вийшли рокери проєкту Олександра Вдовиченко, Михайло Панчишин та Катерина Дигало. Вокалісти підкорили енергійним виконанням пісні гурту Måneskin - I Wanna Be Your Slave. Учасники здивували тренерів своїми голосами, а також професіоналізмом. Юлія Саніна особливо відмітила Олександру Вдовиченко, з якої злетів навушник, однак вона вдала, ніби нічого не сталося. Саме її радили залишити тренери та радниця KOLA. Утім Артем Пивоваров зробив вибір на користь Михайла Панчишина.

Другими на сцену вийшли вокалістки Вероніка Мартинюк та Вікторія Деркач. Учасниці заспівали дві композиції "Стожари" та "Ой на горі", яку об'єднали в одну. Як зізналась KOLA, виступ дівчат був настільки емоційним, що в неї на очах виступили сльози. Артем Пивоваров не міг визначитися, кого залишити, тож запропонував учасницям створити дует. Та якщо ж Вероніка погодилася, то Вікторія відмовилася. Врешті, жодна з них не пройшла далі. Щоправда, Артем Пивоваров потішив вокалісток приємним сюрпризом. Він запропонував їм випустити пісню в рамках його проєкту "Твої вірші, мої ноти".

Далі на сцену "Голосу країни" вийшли відомий блогер Влад Шериф та співачка Ізабелла Іващенко. Глядацька зала одразу була налаштована, щоб далі пройшов саме Владислав, бо активно вигукувала його ім'я. На сцені проєкту вокалісти виконали хіт Rudimental - Waiting All Night. Колеги порадили Пивоварову залишили саме Влада. Однак наставник не міг залишити когось із учасників, тож вони обидва пройшли до "нокаутів".

Останніми у "вокальних батлах" зійшлися Гідаят Сеїдов, Христина Арутюнова і Катерина Козлова. Вони приголомшили потужним виконанням хіта Бейонсе – Halo. Як зізналися наставники, це був неабияк потужний номер. Іван Клименко взагалі зазначив, що Артем Пивоваров має хист до продюсування. Врешті тренери все ж таки порадили залишити Гідаята Сеїдова, адже він має унікальний тембр голосу. Артем Пивоваров вислухав всі поради та зробив вибір на користь Гідаята.

До наступного етапу "нокаутів" від команди Артема Пивоварова проходять Михайло Панчишин, Влад Шериф, Ізабелла Іващенко, Гідаят Сеїдов.

Дивіться сьомий випуск "Голосу країни-13", де учасники зійдуться в "нокаутах", вже наступної неділі, 15 жовтня, о 21:00.

Повні випуски шоу можна подивитися на 1+1 video.

