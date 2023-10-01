"Голос країни-13": відомі вокалістки розкачали сцену своїм виступом і змусили Саніну сумніватися

Зіркова тренерка вагалася, кому з учасниць дати шанс.
Останніми у п'ятому епізоді "Голосу країни-13" вийшли вокалістки з команди Юлієї Саніної.
Тренерка об'єднала у потужному тріо учасниць, яких сама назвала "вокальними акулами". Так, за своє місце у команді Саніної вийшли позмагатися бек-вокалістка Джамали Олександра Макаровська, учасниця відомого талант-шоу Марія Стасюк та бек-вокалістка Даша Мінєєва.
З перших секунд учасниці розкачали зал та тренерів своєю енергією та силою голосу з піснею Destiny's Child - Survivor. Кожна з дівчат намагалася показати себе на усі сто відсотків, адже у команді Саніної залишилося усього одне місце.
Після такого приголомшливого виступу у зіркової тренерки навіть виникли сумніви, кого ж з вокалісток краще обрати для подальшої участі у шоу. Думки колеги Юлії також розділилися, адже кожна з учасниць показала свій професіоналізм.
Втім, зрештою Саніна вирішила дати шанс Марії Стасюк. На думку тренерки, саме вона має відкрити себе протягом проєкту.
Таким чином у команді Юлії Саніною опинилися - Владислав Пелих, Христина Старикова, Марія Стасюк та Галина Печеніжська.
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