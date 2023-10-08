"Голос країни-13": відомий блогер і авторка пісень поставили Надю Дорофєєву перед нелегким вибором

Першими з команди Наді Дорофєєвої на сцену вийшла авторка пісень із Маріуполя Олександра Ліщук та учасник дуету Dobryva Едгар Єнокян.

Обидва учасники створюють пісні, тож наставниця поставила перед ними задачу зробити кавер на пісню Makeba.

"Ми взяли за основу пісню, яка розриває всі хіт-паради. Пісня Makeba від Jain. Але треба обов'язково зберегти слово Makeba", - зазначила тренерка.

Едгар Єнокян та Олександра Ліщук / Фото: скриншот з відео

Едгар та Олександра самі написали слова для композиції, а також мелодію. Вокалісти підкорили тренерів своїм виступом. Іван Клименко зазначив, що в нього мурахи пішли шкірою від усвідомлення того, що учасники самі створили композицію. Тим часом Артем Пивоваров порадив залишили Едгара, а от Макс Барських закликав, щоб обидва вокалісти продовжили участь на проєкті. Тож перед Надею Дорофєєвою постав нелегкий вибір. Врешті, тренерка вислухала всі поради та залишила Едгара Єнокяна.

"Моєю особистою місією на проєкті є приводити саме таких учасників, як ви. Людей, які створюють музику, які пишуть, які роблять інструментал. Вони разом писали текст, вони зробили це так швидко! Я дуже хочу, щоб в наступному етапі ще більше відкрився Едгар", - прокоментувала Надя.

Олександра Ліщук / Фото: скриншот з відео

Тим часом сама Олександра не засмутилася. Вокалістка зазначила, що свою місію вона виконала – заспівала пісню "Місто Марії", яку присвятила її рідному Маріуполю.

"Хочу сказати дякую цьому проєкту. Коли я йшла сюди, в мене було декілька дуже важливих цілей. Перша ціль – це в черговий раз виконати пісню мого гурту "Місто Марії", яка під час війни об'єднала всіх маріупольців, які зараз перебувають у різних куточках світу. Другою ціллю було показати те, що в нас в Україні дуже багато молодих артистів. Тож слухайте нас, помічайте нас. Я вам дуже вдячна", - прокоментувала Олександра.

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