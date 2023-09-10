"Голос країни-13": відомий блогер потужно виконав хіт Loreen та розвернув усі тренерські крісла

Раніше музикант вже намагався підкорити сцену шоу, але тоді йому не вдалося розвернути тренерів.

У другому епізоді "Голосу країни-13" на сцену вийшов відомий блогер з Харкова Влад Шериф.

24-річний музикант прославився після того, як взяв участь у восьмому сезоні проєкту. Однак тоді тренери не розвернули свої крісла. Влад думав, що його співоча кар'єра завершилася, однак користувачі Мережі підтримали хлопця та закликали його продовжувати співати. Врешті, у своєму блозі вокаліст публікував відео, де він виконує різні композиції. Утім, Шериф хоче, аби на нього прихильники дивилися не через камеру, а зі сцени.

Влад Шериф / Фото: скриншот з відео

"Я почав свій блог з того, що я викладав відео, як я співаю. Я отримав дуже багато повідомлень і надихався ними. Це сталося після того, як я не пройшов у восьмому сезоні на "Голос країни". Я зрозумів, що моя співоча кар'єра не закінчується, бо люди мене приймають, мене слухають. Мені дуже стало важливо подивитися людям в очі. Не в камеру, а в очі. Я дуже хочу, щоб люди бачили мене зі сцени. Саме тому я вирішив взяти участь у "Голосі країни" цього року", - поділився музикант.

На сцені 13 сезону "Голосу країни" Влад виконав хіт Tattoo шведської співачки Loreen, з яким вона перемогла на "Євробаченні-2023". Як поділився вокаліст, ця пісня стала переможною, тож він обрав саме її. Врешті, Шерифу вдалося розвернути одразу чотири тренерських крісла. Першим червону кнопку натиснув Артем Пивоваров.

Влад Шериф / Фото: скриншот з відео

"Звісно, всі вам сьогодні сказали про те, що ви маєте неймовірні вокальні здібності. Ви дуже впевнено тримаєтеся і почуваєтеся на сцені. Я відчуваю, що вам є що сказати цьому шоу і цьому світові в різних площинах. Для мене було б честю створити з вами щось разом не лише в рамках цього проєкту", - сказав учасникові Артем Пивоваров.

Влад Шериф насправді не очікував, що йому вдасться розвернути усі тренерські крісла. Вислухавши всіх наставників, музикант обрав команду саме Артема Пивоварова.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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