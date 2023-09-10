"Голос країни-13": відомий блогер потужно виконав хіт Loreen та розвернув усі тренерські крісла

Раніше музикант вже намагався підкорити сцену шоу, але тоді йому не вдалося розвернути тренерів.
У другому епізоді "Голосу країни-13" на сцену вийшов відомий блогер з Харкова Влад Шериф.
24-річний музикант прославився після того, як взяв участь у восьмому сезоні проєкту. Однак тоді тренери не розвернули свої крісла. Влад думав, що його співоча кар'єра завершилася, однак користувачі Мережі підтримали хлопця та закликали його продовжувати співати. Врешті, у своєму блозі вокаліст публікував відео, де він виконує різні композиції. Утім, Шериф хоче, аби на нього прихильники дивилися не через камеру, а зі сцени.
"Я почав свій блог з того, що я викладав відео, як я співаю. Я отримав дуже багато повідомлень і надихався ними. Це сталося після того, як я не пройшов у восьмому сезоні на "Голос країни". Я зрозумів, що моя співоча кар'єра не закінчується, бо люди мене приймають, мене слухають. Мені дуже стало важливо подивитися людям в очі. Не в камеру, а в очі. Я дуже хочу, щоб люди бачили мене зі сцени. Саме тому я вирішив взяти участь у "Голосі країни" цього року", - поділився музикант.
На сцені 13 сезону "Голосу країни" Влад виконав хіт Tattoo шведської співачки Loreen, з яким вона перемогла на "Євробаченні-2023". Як поділився вокаліст, ця пісня стала переможною, тож він обрав саме її. Врешті, Шерифу вдалося розвернути одразу чотири тренерських крісла. Першим червону кнопку натиснув Артем Пивоваров.
"Звісно, всі вам сьогодні сказали про те, що ви маєте неймовірні вокальні здібності. Ви дуже впевнено тримаєтеся і почуваєтеся на сцені. Я відчуваю, що вам є що сказати цьому шоу і цьому світові в різних площинах. Для мене було б честю створити з вами щось разом не лише в рамках цього проєкту", - сказав учасникові Артем Пивоваров.
Влад Шериф насправді не очікував, що йому вдасться розвернути усі тренерські крісла. Вислухавши всіх наставників, музикант обрав команду саме Артема Пивоварова.
Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".
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