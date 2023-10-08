"Голос країни-13": відомий блогер та співачка підняли тренерів та змусили їх запалювати в танці

У "вокальних батлах" зійшлися учасники команди Артема Пивоварова – співачка Ізабелла Іващенко та відомий блогер Влад Шериф.

Вокалісти виконали трек британського гурту Rudimental - Waiting All Night. Влад та Ізабелла настільки енергійно співали, що наставники не змогли стриматися, встали зі своїх крісел та запалили в танці.

Ізабелла Іващенко, Влад Шериф / Фото: скриншот з відео

Після виступу учасників тренери похвалили Артема Пивоварова за потужний дует, але зазначили, що залишили б на проєкті Влада Шерифа.

"Було палаюче, буле дуже енергійно. Ізабелло і Владе, ваше володіння голосом – це професійний і дуже крутий рівень. У вас було виконання дуже круте. Але тембр голосу Влада від перших нот – це щось просто райське", - прокоментувала Юлія Саніна.

Ізабелла Іващенко, Влад Шериф / Фото: скриншот з відео

Тим часом радниця KOLA запропонувала Артему Пивоварову залишити обох учасників. Тренер прислухався до поради, тож і Влад, і Ізабелла продовжують участь у "Голосі країни".

Ізабелла Іващенко, Влад Шериф / Фото: скриншот з відео

"Ви, здавалося б, не поєднувані. Сьогодні ви зуміли об'єднатися і в цій синергії створили один із найяскравіших виступів, на мою думку. Ізабелло, ти просто вихор. Владе, ти стоїш на сцені і в тебе виростають крила. Я відчуваю, що ми з вами споріднені душі. Я нізащо з вами не попрощаюся", - прокоментував Артем Пивоваров.

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