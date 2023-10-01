"Голос країни-13": виступ учасниць з вірусним хітом Леді Гаги змусив Кліменка жалкувати про свій вибір

Зірковий тренер Іван Клименко під час п'ятого епізоду "Голосу країни-13" встиг по жалкувати про свій вибір учасників.

Останніми з команди продюсера на сцену вийшли учасниця голос діти Вероніка Коваленко та режисерка проекту Олександра Погуляй.

У потужному дуеті учасниці виконали вірусний хід співачки Леді Гаги "Bloody Mary", який став популярним після виходу серіалу "Венздей". Дівчата своєю енергетикою та сильним вокалом захопили прихильність усіх членів журі, а також радників Клименка гурт Kalush Orchestra.

"Голос країни-13" / Фото: скриншот з відео

На жаль, на цей момент у команді тренера залишилося лише одне місце, тому він мав обрати або Олександру, або Вероніку. Під час свого важкого вибору вибору продюсер пожалкував про те, що залишив у своїй команді більш слабких учасників.

З рештою, тренер все ж таки зупинив свій вибір на Вероніці Коваленко та дав їй шанс продовжити участь у проєкті. Таким чином у команді Клименка опинилися Єлизавета Шафорост, Стася Чабан, дует Олександра Ройко та Олі Щербак, і Вероніка Коваленко.

"Голос країни-13" / Фото: скриншот з відео

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