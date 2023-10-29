"Голос країни-13": військовий ЗСУ Городецький довів до мурах потужним виконанням хіта Квітки Цісик

У фіналі "Голосу країни-13" вже виступив військовий ЗСУ Юрій Городецький, який є учасником команди тренери Наді Дорофєєвої.

Вокаліст захопив своїм чуттєвим та зворушливим номером. Городецький у першому етапі фіналу, текстову трансляцію якого веде сайт ТСН.ua, виконав легендарний хіт Квітки Цісик "Місто спить" та просто довів до мурах потужним голосом.

Юрій Городецький / Фото: скриншот з відео

Виступ свого підопічного прокоментувала зіркова наставниця Надя Дорофєєва. Тренерка зазначила, що кожного разу, під час співу Городецького, відчуває щось просто неймовірне.

Юрій Городецький / Фото: скриншот з відео

"Кожен раз, коли співає Юра, я відчуваю щось неймовірне. Юро, ви співаєте серцем. Якщо у нас так співають військові, я спокійна за Україну. Я хочу попросити проголосувати за цю неймовірну людину, за нашого захисника і за крутого співака – за Юрія Городецького", - прокоментувала Надя Дорофєєва.

Зазначимо, наразі відбувається перший етап фіналу "Голосу країни-13", де за перемогу змагаються вісім унікальних вокалістів. До другого етапу пройдуть лише четверо, яких оберуть глядачі за допомогою голосування.

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