"Голос країни-13": військовий ЗСУ Городецький довів до мурах потужним виконанням хіта Квітки Цісик

Захисник продемонстрував чуттєвий та зворушливий виступ.
У фіналі "Голосу країни-13" вже виступив військовий ЗСУ Юрій Городецький, який є учасником команди тренери Наді Дорофєєвої.
Вокаліст захопив своїм чуттєвим та зворушливим номером. Городецький у першому етапі фіналу, текстову трансляцію якого веде сайт ТСН.ua, виконав легендарний хіт Квітки Цісик "Місто спить" та просто довів до мурах потужним голосом.
Виступ свого підопічного прокоментувала зіркова наставниця Надя Дорофєєва. Тренерка зазначила, що кожного разу, під час співу Городецького, відчуває щось просто неймовірне.
"Кожен раз, коли співає Юра, я відчуваю щось неймовірне. Юро, ви співаєте серцем. Якщо у нас так співають військові, я спокійна за Україну. Я хочу попросити проголосувати за цю неймовірну людину, за нашого захисника і за крутого співака – за Юрія Городецького", - прокоментувала Надя Дорофєєва.
Зазначимо, наразі відбувається перший етап фіналу "Голосу країни-13", де за перемогу змагаються вісім унікальних вокалістів. До другого етапу пройдуть лише четверо, яких оберуть глядачі за допомогою голосування.
Читайте також:
- "Голос країни-13": зіркові тренери разом з учасниками відкрили фінал шоу яскравим перфомансом
- Учасниця "Голосу країни" емоційно виконала хіт YAKTAK "Уночі" і здивувала грою на музичних інструментах
- Фіналіст "Голосу країни-13" Юрій Городецький зізнався, чи продовжить службу в ЗСУ у випадку перемоги на шоу