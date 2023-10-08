"Голос країни-13": військовий ЗСУ заспівав з українкою та словаком та ошелешив тренерів тембром

У "вокальних батлах" зійшлися військовий ЗСУ Юрій Городецький та дует Людмили Козиревої та Марека Мохнача.

Вокалісти потужно заспівали композицію "Гей, соколи". Юрій співав партію українською мовою, а Людмила з Мареком – польською. Тренери були неабияк здивовані номером учасників. Особливо наставники відмітили Юрія Городецького, від тембру якого у них мурахи бігали шкірою.

"Мені дуже сподобалося. Юрію, коли ви почали, мене аж пробрало. Мені дуже подобається, як ви адаптували пісню, як ви її прожили. Це дуже складний вибір", - прокоментував Іван Клименко.

Юрій Городецький, Людмила Козирева, Марек Мохнач / Фото: скриншот з відео

Перед Надею Дорофєєвою постав складний вибір, адже всі учасники потужно заспівали. Врешті, тренерка дослухалася до порад колег та радника та обрала Юрія Городецького.

"Юрію, я безмежно вас поважаю за все, що ви робите, і за те, як ви співаєте. Мій вибір однозначний. Я вважаю, що цю пісню більше відчув Юрій", - прокоментувала наставниця.

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