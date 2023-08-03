"Голос країни-13": як Дорофєєва допомогла Саніній, а Пивоваров випадково втратив круту учасницю

У Польщі вже завершилися знімання "сліпих прослуховування" 13 сезону "Голосу країни". Проєкт вийде на телеканал "1+1 Україна" вже цієї осені.

Знімання нового сезону відбуваються у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях.

Під час знімань "сліпих прослуховувань" на сцену "Голосу країни-13" вийшло 60 різножанрових вокалістів, які під час кожного виступу дивували тренерів Юлію Саніну, Артема Пивоварова, Івана Клименка та Надю Дорофєєву, а також глядацьку залу потужними голосами.

Тренери "Голосу країни-13" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

За новими правилами, команди тренерів цього року складатимуться із 10 співаків. 2 серпня тренери остаточно зібрали свої команди і поділилися враженнями про перший етап знімань музичного проєкту.

Тренерка Юлія Саніна переконана, що у своїй команді зібрала найкращих вокалістів.

Юлія Саніна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я відчуваю, що до моєї команди пішли найкращі. Цього року на кастингу учасники неймовірні. Попри меншу кількість, усі - унікальні. Бути тренером неймовірно складно. Я розумію, що фішка проєкту "Голос країни" саме в тому, що ми не бачимо хто співає, але коли ми розвертаємось і занурюємося в контекст, абсолютно по іншому відкриваємо для себе особистість. На наступних етапах наша задача як тренерів - зрозуміти, з ким ми маємо справу не тільки в плані голосу, а й в плані артистизму. Тому що тільки голосу недостатньо, аби стати справжніми артистами", - поділилася тренерка

До речі, перед зніманнями першого етапу просила у найдосвідченішої тренерки Наді Дорофеєвої поради та дізналася усі секрети проєкту.

Юлія Саніна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"На шляху до Варшави ми з Артемом Пивоваровим та Іваном Клименком пішли до Наді в купе, щоб дізнатись всі секрети "Голосу країни". І якщо чесно, речі, які вона нам розказала, були справді на вагу золота. Один з них вже навіть допоміг мені під час "сліпих прослуховувань". Наприклад, Артема Пивоварова з нами в потягу не було, він їхав окремо, і він не знав, що існує ліміт часу, коли після виступу ще можна натиснути кнопку. Одного разу він не встиг це зробити, й дуже крута учасниця перейшла до мене. Тому дякую, Наде", - каже Саніна.

А ось Іван Клименко каже, що новий досвід в тренерстві для нього унікальний, але водночас схожий на продюсерську діяльність.

Іван Клименко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я кожного дня знайомлюсь з молодими артистами, спілкуюсь з ними, створюю щось спільне. Водночас досвід тренерства у проєкті - це щось нове для мене, але я почуваюсь як риба у воді. Знайомство зі співаками, нова музика - це моя стихія. Я взагалі люблю в житті отримувати новий досвід, і мені в цілому проєкт дуже подобається", - каже Іван Клименко.

Надя Дорофєєва поділилася, що цього сезону відчуття проєкту для неї дуже змінилося, адже в порівнянні з минулими роками вона звертає увагу на інші речі.

Надя Дорофєєва / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Все дуже змінилося. Раніше, коли звучав сильний голос, ти не думав і одразу натискав кнопку. Але зараз, якщо людина трішки десь не доспівала, я намагалася вслухатися в тембр, потенціал, і якщо чула це – обов'язково натискала та обертала своє крісло. Цього сезону я шукаю більше не технічно вокальних й модних співаків, мені важливо, щоб за майбутнім артистом стояла велика душа, людина, яка знає, що хоче сказати зі сцени. Тому що зараз люди не слухають просто пісні, їм важливі сенси", - переконана артистка.

Тренер Артем Пивоваров розповів, що відчуває велику відповідальність за свою нову роль.

Артем Пивоваров / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я відчуваю велику відповідальність, тому що зараз музика необхідна. "Голос країни" має дуже велику місію, адже саме через цей проєкт ми показуємо усьому світові, що ми боремось за свою айдентику, коріння, за право на існування в усіх галузях. Можливість бути тут - це вдячність усім нашим воїнам. Я дуже багато разів був на передовій у наших військових. Кожного разу коли до мене підходили сильні козаки, показували плейлист, а там як мінімум 10-15 моїх пісень, я розумів: повертаюсь додому і пишу ще більше хітів. Тому нам потрібно просувати нашу культуру як можна далі, думаю нам на 100% вдалося принести нашу культуру, музику, енергію до Польщі. У нас дуже сильна історія, велика спадщина. Ми - яскрава нація", - стверджує Пивоваров.

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