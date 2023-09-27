"Голос країни-13": як змінилися правила "вокальних батлів" та команди яких тренерів вийдуть на сцену

Цієї неділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться показ п'ятого епізоду європейського сезону "Голосу країни-13".

Недільного вечора телеглядачі побачать новий етап музичного проєкту – "вокальні батли", які вийдуть у оновленому форматі та за новими правилами. Цього сезону для виступів на сцені тренери зможуть об'єднувати учасників не тільки у дуети, але і в тріо, і навіть у квартети. На глядачів чекають незвичайні музичні колаборації учасників та несподівані музичні рішення тренерів.

Цього сезону до наступного етапу зможуть пройти лише чотири вокалісти із кожної команди. А отже тренер має широкий вибір: після виступу він може як залишити усіх учасників, так і попрощатися з усіма. До того ж на етапі "вокальні батли" з'являться зіркові радники, які будуть допомагати тренерам обирати, кому з учасників дати шанс проявити себе і в наступних ефірах.

Цього тижня на сцену "Голосу країни" вийдуть команди двох тренерів - Івана Клименка та Юлії Саніної.

Іван Клименко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Юлія Саніна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Іван Клименко здивує телеглядачів незвичним тріо. На сцену вийде гурт NAYADA, який підкорив тренерів та телеглядачів на "сліпих прослуховуваннях" виконанням пісні "Гуляли". До двох сестер приєднається Стася Чабан, яка підкорила мережу своїм баченням пісні Наді Дорофєєвої - "Вотсап", та Анна Корченова, яка виконувала "Карпатський реп". Дівчата заспівають пісню гурту Maneskin - Beggin у фольклорному стилі. Хто з вокалістів пройде далі, стане відомо вже у неділю о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

Команда Івана Клименка / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Вийде на сцену і команда фронтвумен гурту The Hardkiss Юлії Саніної. Тренерка продемонструє своє бачення тріо. Співачка об'єднала у гурт солістку зразково-показового оркестру ЗСУ Світлану Чередниченко, яка на "сліпих прослуховуваннях" зіграла на акордеоні та виконала пісню "Знаю я", енергетика Володимира Удовенка та жінку, яка розвернула чотири крісла наставників, Галину Печеніжзьку. Тріо виконає сучасну українську пісню alyona alyona & KOLA – "Небо хилиться".

Команда Юлії Саніної / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Хто з учасників зможе пройти далі і хто займе місця зіркових радників стане відомо вже 1 жовтня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

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