"Голос країни-13": якою буде головна сцена європейського сезону вокального шоу

Прем'єра європейського сезону вокального шоу "Голос країни-13" вже зовсім скоро відбудеться на телеканалі "1+1 Україна".

Продюсер проєкту Володимир Завадюк поділився першими кадрами зі знімального майданчику та показав, який вигляд буде мати головна сцена шоу.

Сцена "Голосу країни-13" / Фото: instagram.com/zavaduk

Сцена "Голосу країни-13" / Фото: instagram.com/zavaduk

Перші світлини нової сцени також з'явилися на офіційній сторінці "Голосу країни-13" в Instаgram.

Сцена "Голосу країни-13" / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Сцена "Голосу країни-13" / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Як розповів Завадюк, над створенням конструкції сцени працювали польські колеги, а ось усю візуальну графіку створили українські фахівці. До того ж, дизайн сцени буде поєднувати кольори двох країн - України та Польщі.

"Цього року маємо по-справжньому унікальну сцену, яка поєднує в собі кольори прапорів України та Польщі", - розповіли організатори.

Сцена "Голосу країни-13" / Фото: instagram.com/zavaduk

Нагадаємо, що нещодавно вже стали відомі імена усіх тренерів європейського сезону проєкту. Так, обирати найкращих вокалістів на сліпих будуть Надя Дорофєєва, Артем Пивоваров, Юлія Саніна та Іван Клименко. Зіркове журі днями разом показалося на київському вокзалі, аби знятися проморолику нового сезону "Голосу країни".

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