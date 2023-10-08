"Голос країни-13": з дружиною відомого співака стався конфуз просто на сцені шоу

Учасниця професійно доспівала пісню, що майже ніхто не помітив, що пішло щось не так.

Боротися за участь у проєкті вийшла команда тренера Артема Пивоварова. Першими на сцені "Голосу країни-13" виступили Олександра Вдовиченко, Михайло Панчишин та Катерина Дигало.

Вокалісти виконали хіт італійського гурту Måneskin - I Wanna Be Your Slave. Та, як виявилося, на сцені не все пішло за планом. У дружини відомого співака DOVI – Олександри – злетів навушник. Вокалістка не розгубилася. Вдовиченко вдала, ніби нічого не сталося, та доспівала трек до кінця. Вокалістка професійно викрутилася із ситуації, що цей конфуз помітила лише тренерка Юлія Саніна.

Олександра Вдовиченко, Михайло Панчишин та Катерина Дигало / Фото: скриншот з відео

"Це крутяк! Це сила, це енергія, про яку говорив Артем і на яку ми всі так чекали. Дуже класно виступили. Мені дуже Олександра сподобалася своїм професіоналізмом. У неї злетів навушник, злетів монітор вушний, вона виконала до кінця пісню, ніби нічого не сталося. Я це дуже сильно поважаю. Це було професійно!" – прокоментувала Саніна.

Майже всі тренери та зіркова наставниця KOLA радили Артему Пивоварову залишили на проєкті саме Олександру. Сам тренер зробив свій вибір на користь іншого учасника.

Михайло Панчишин / Фото: скриншот з відео

"Олександро, ти неймовірна! Ти збереш стадіон, я вірю в це. Катерино, ти неймовірна особистість. Ти ні на кого не схожа. Я вірю в тебе. Михайло, друже, ти є уособленням нашої незламної України, наших воїнів, нашого героїзму. Я пишаюся, що я познайомився з тобою. Для мене цей вибір дуже складний. Я маю дати шанс людині, яка сказала слова, які викарбувалися у моїй пам'яті: "Я тут не для того, щоб розповідати про себе, я тут для того, щоб розповідати про наших воїнів", - сказав Артем Пивоваров.

Далі участь у проєкті продовжує саме Михайло Панчишин.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі на телеканалі "1+1 Україна" о 21:00.

Читайте також: