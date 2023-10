"Голос країни-13": запальне тріо змусило Надю Дорофєєву нервувати та сумніватися через свій вибір

Останніми з команди Наді Дорофєєвої на сцену вийшли вокалістки Даяна Оравець, Катерина Стефанюк та Майрамік Авоям.

Учасниці потужно виконали хіт американської співачки Вітні Г'юстон - How Will I Know. Тренери були просто приголомшені виступом вокалісток. Вони зазначили, що це був найпотужніший виступ у команді Наді Дорофєєвої, а також говорили, що перед наставницею постав нелегкий вибір.

Катерина Стефанюк, Майрамік Авоям і Даяна Оравець / Фото: скриншот з відео

"Надю, я вважаю, що це був найсильніший номер зі всіх твоїх команд. Це номер, який нас змусив потанцювати з вами, бо насправді я рідко танцюю. Дуже складно мені когось виокремити з вас, але Майрамік – моє серце з вами", - прокоментував Іван Клименко.

Надя Дорофєєва вислухала всіх тренерів та свого радника Макса Барських. Для тренерки це був справді нелегкий вибір. На думку тренерки, всі учасниці потужні. Врешті, Дорофєєва залишила далі боротися разом з нею за перемогу на "Голосі країни-13" Майрамік Авоям.

"Ви отримали пісню найпотужнішої світової співачки. Це був справжній вокальний батл. Мені неймовірно складно прощатися з вами, мені складно зробити цей вибір. Далі зі мною йде Майрамік", - прокоментувала Надя.

Тренерка дала настанову Даяні Оравець та Катерині Стефанюк, аби вони на цьому не зупинялися, а розвивалися далі. Надя Дорофєєва зазначила, що після проєкту допомагатиме учасницям та підтримуватиме їх.

"Я не зникну після проєкту, я обіцяю вам. Запам'ятайте цих дівчат, вони всім ще покажуть", - зазначила Дорофєєва.

