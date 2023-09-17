"Голос країни-13": зірка "Голосу. Діти" тріумфально повернулася на сцену вокального шоу

Новий епізод "Голосу країни-13" став тріумфальним поверненням для 19-річної Вероніки Коваленко з Києва, яка вже встигла підкорити українців після своєї участі в проєкті "Голос. Діти".

Шість років тому дівчина вийшла на велику сцену та змогла потрапити до команди MONATIK. Саме тоді Вероніка вперше відчула себе зіркою, адже відео майбутньої співачки з виступом на "сліпих прослуховуваннях" набрало близько 20 мільйонів переглядів на YouTube. Після цього юна співачка зібрала майже мільйон підписників у своїх соцмережах.

"Сьогодні я знову повернулася на "Голос країни", аби показати, що я не тільки голос соцмереж. Після "Голосу. Діти-4" я отримала велику кількість позитивних відгуків. Це дало мені поштовх рухатися саме в напрямку творчості. Я хочу, щоб люди побачили мене і знали, яка я не лише у відео в соцмережах, бо більшість людей впізнає мій голос. Мрію показати, чого я навчилася за ці роки", - поділилася Вероніка.

Вероніка Коваленко

Дівчина розкачала усіх своїм потужним виконанням пісні Сема Сміта Unholy. Надя Дорофєєва одразу розвернула своє тренерське крісло до Вероніки, хоча і не одразу впізнала голос вже дорослої вокалістки. Прикладу співачки прослідували Іван Клименко та Артем Пивоваров.

Попри те, що Артем теж натиснув кнопку та хотів забрати Вероніку до своєї команди, він дав дівчині пораду все ж таки обрати команду Клименка, адже саме він допоможе їй реалізувати себе. Юна співачка дослухалася до поради та доєдналася до учасників музичного продюсера.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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