"Голос країни-13": зіркові тренери разом з учасниками відкрили фінал шоу яскравим перфомансом

Щойно на телеканалі "1+1 Україна" розпочався прямий ефір вокального шоу "Голос країни-13", де за перемогу змагаються потужні вокалісти.

Фінал шоу феєрично відкрили тренери проєкту разом зі своїми підопічними. Спочатку показали виступ учасників, який був завчасно записаний. Кожен з вокалістів виконав партію і продемонстрував свій унікальний голос.

Учасники та тренери "Голосу країни-13" / Фото: скриншот з відео

Далі вже показали тренерів проєкту. Надя Дорофєєва, Юлія Саніна, Артем Пивоваров співали вже на головній сцені "Голосу країни-13", а Іван Клименко керував діджейським пультом. Далі до них приєдналися решта учасників.

Зазначимо, вже сьогодні стане відоме ім'я переможця проєкту "Голос країни-13". За перше місце змагатимуться вісім вокалістів – по одному учаснику з команд Артема Пивоварова та Івана Клименка та по три від Наді Дорофєєвої та Юлії Саніної. До суперфіналу потраплять лише два вокалісти, яких оберуть глядачі. Учасники виконають композиції, з якими виступали на "сліпих прослуховуваннях".

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