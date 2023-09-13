Голос країни 2023: виступи учасників, які "рвуть" Мережу за переглядами на YouTube

Вже відгриміли два випуски "сліпих прослуховувань" вокального шоу "Голос країни-13", попереду на глядачів чекає ще два.

Цього сезону на сцену проєкту вийшли сильні вокалісти. Під час "сліпих прослуховувань" хтось дивував потужним вокалом, хтось неймовірною артистичністю, а хтось розчулив тренерів своїми історіями, що беруть за душу.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала виступи учасників, які "рвуть" за переглядами на YouTube. Пропонуємо пригадати номери потужних вокалістів.

Юрій Городецький – "Києве мій"

Учасник проєкту служить у лавах ЗСУ. Юрій Городецький є командиром взводу. На "Голосі країни-13" захисник приголомшив потужним академічним вокалом. Юрію Городецькому вдалося розвернути два тренерських крісла. Він обрав команду Наді Дорофєєвої.

Анастасія Чабан – "Вотсап"

Співачка-початківиця приголомшила тренерів своїм унікальним тембром голосу. Чабан у своїй інтерпретації виконала хіт Наді Дорофєєвої – "Вотсап". Учасниці вдалося розвернути одразу чотири тренерських крісла. Вона пішла до команди Івана Клименка.

Галина Печеніжська – "Купала"

Засновниця хору в Німеччині взагалі була першою, хто виступив у новому сезоні "Голосу країни-13". Виступ Галини був неабияк потужним. Усі чотири тренери розвернули свої крісла. Учасниця обрала своєю наставницею Юлію Саніну.

Ольга Щербак – "Люди"

17-річна киянка Ольга Щербак на сцені проєкту виконала трек "Люди" та розвернула два тренерських крісла. Дівчина обрала команду Івана Клименка.

Дар'я Мінєєва – Flowers

Дар'я Мінєєва добре відома серед зірок шоубізнесу. Учасниця проєкту є беквокалісткою. Вона співала на одній сцені з багатьма топовими артистами. Мінєєва приголомшила тренерів своїм потужним вокалом та розвернула всі чотири крісла. Вокалістка обрала команду Юлії Саніної.

Михайло Панчишин – "Невідомий герой"

Учасник проєкту виконав на сцені пісню власного авторства. Михайло Панчишин – військовий ЗСУ. Він брав участь у звільненні Бучі та Ірпеня. Також захисник стояв на обороні Бахмута, де під час бою отримав серйозні травми. Нині Панчишин комісований за станом здоров'я та виконує обіцянку дану побратимам – прославляє їхню мужність. Вокаліст пройшов далі та продовжує свою участь на шоу у команді Артема Пивоварова.

Вікторія Деркач - "Думи"

Учасниця шоу Вікторія Деркач виконала на сцені дуетну пісню Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова – "Думи". Саме вони й розвернули свої крісла. Вікторія обрала команду Артема Пивоварова.

Едгар Єнокян – "Світло є чи нема"

Учасник "Голосу країни" є добре відомий користувачам Мережі. Взимку, коли були постійні відключення світла через обстріли, Едгар розважив українців вірусним хітом "Світло є чи нема". Саме цей трек він і виконав на сцені проєкту. Єнокян продовжує свою участь на шоу у команді Наді Дорофєєвої.

Майрамік Авоям - Stand Up

Вокалістка у 14 років намагалася підкорити сцену "Голосу країни", однак тоді їй цього не вдалося. Та цього року дівчина розвернула одразу чотири тренерських крісла. Майрамік обрала своєю наставницею Надю Дорофєєву.

Владислав Пелих – Bronia

16-річний вокаліст на сцені проєкту виконав трек Jerry Heil та Krystian Ochman – Bronia. Всі тренери натиснули червону кнопку. Сам Владислав обрав команду Юлії Саніної.

Дивіться третій випуск "Голосу країни-13" вже цієї неділі, 17 вересня, о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

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