"Голос країни": Камалія, Федишин, Кудлай та інші зірки, які брали участь у шоу

"Голос країни": Камалія, Федишин, Кудлай та інші зірки, які брали участь у шоу

Також учасницею шоу були Могилевська і TAYANNA.

На сцену "Голосу країни" щороку мріють потрапити тисячі вокалістів.

Втім, вдається це лише сотням. Здебільшого участь у проєкті беруть співаки, які лише починають свою кар’єру. Але інколи свої сили на "Голосі" випробовують імениті зірки. Редакція сайту ТСН.ua вирішила пригадати, хто із українських знаменитостей штурмував вокальний проєкт.

TAYANNA

mvs.gov.ua

Тетяна Решетняк, яка зараз відома як TAYANNA, двічі штурмувала "Голос країни". Екссолістка гурту "Гарячий шоколад" вперше прийшла на проєкт у четвертому сезоні, але тренери не повернулись до неї і потім картали себе за це. Поразку співачка прийняла зі сльозами.

Тетяна прийшла на "Голос країни-5", щоб виправдати любов телеглядачів і реалізувати свою мрію почати сольну кар'єру. У п'ятому сезоні вона змогла розвернути всі чотири тренерські крісла і обрала своїм наставником Потапа.

У суперфіналі з мінімальним відривом у кількості глядацьких голосів Тетяна поступилася перемогою Антону Копитіну.

Павло Зібров

прес-служба каналу "1+1"

На "Голос країни-6" приходив і легендарний Павло Зібров. Народний артист України обрав для виступу не власний хіт, а оперну композицію "Арія містера Х".

"Я прийшов на "Голос країни", щоб показати, що Павло Зібров вміє співати не лише попсу і шансон, як звик народ України, а й класичні твори", – розповів тоді знаменитість.

Глядачі в залі одразу пізнали відомого співака та підтримали його бурхливими оплесками. Але жоден тренер не розвернув своє крісло. Коли наставники побачили, хто ж стоїть на сцені – були шоковані, а Потап на колінах перепросив зірку за те, що не обрав його. Зі свого боку, Зібров поділився, що не збирався боротися за перемогу, а прийшов, аби підтримати інших учасників.

Алла Кудлай

прес-служба каналу "1+1"

Народна артистка України Алла Кудлай потрапила на шоу "Голос країни-7". Співачка виконала знаменитий шлягер "Красива жінка незаміжня". З перших нот пісні Джамала впізнала вокал відомої співачки. У результаті всі чотири тренери розвернувши свої червоні крісла. За учасницю розгорілася справжня битва, але Алла вибрала своєю тренеркою Джамалу.

Після виступу на вокальних батлах Кудлай сама відмовилася від участі в шоу.

Катя Chilly

прес-служба каналу "1+1"

Катя Chilly розпочала творчий шлях ще наприкінці 90-х, а перший альбом видала 1996-го. Свого часу артистка активно виступала в Європі, але в 2000-х зникла з радарів. Зірка феєрично повернулася на сцену 2017 року через "Голос". Для виступу виконавиця обрала пісню "Світлиця".

Від перших нот приголомшені тренери Потап та Сергій Бабкін натиснули червону кнопку. А Тіна Кароль та Джамала так заслухалися, що ледь встигли на останніх секундах розвернути свої крісла. Як з'ясувалося, виконавиця прийшла просто заспівати пісню, однак журі вмовило Катерину лишитися у проєкті. Артистка обрала своєю тренеркою Тіну Кароль.

У "Голосі" співачка дійшла до півфіналу.

За словами Катерини, після шоу вона відчула другу хвилю популярності після 90-х.

Наталія Могилевська

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська зірка Наталія Могилевська прийшла на "сліпі прослуховування" проєкту "Голос країни-7". Артистка виконала свій хіт "Я завелась". Всі тренери її впізнали та повернулися.

Сама Наталія запевнила, що це був лише жарт, і вона не збиралася продовжувати участь у проєкті.

"Це був стьоб. Пісня "Я завелась" дуже ідеально пасувала до ситуації, тому що там є такі слова: "Выйду танцевать, буду побеждать", - сказала Наталія у "Світському житті" і додала, що якби хтось з тренерів не розвернувся, то були б вороги на все життя.

Ірина Федишин

Професійну кар'єру співачки Ірина Федишин почала 17 років тому. 2006 року виконавиця випустила свій перший кліп. І попри те, що 2014-го року фанати вже напам’ять знали та підспівували на концертах "Малесенькі долоньки", артистка все ж вирішила стати учасницею "Голосу країни".

Артистка прийшла на шоу 2018 року. На сліпих прослуховуваннях вона розвернула усі чотири тренерські крісла. Своєю наставницею співачка обрала Джамалу.

"Безумовно, є багато людей, які знають, хто така Ірина Федишин, але є багато, хто ще не знає", – поділилася виконавиця. Наступного ранку співачку, яка була суперзіркою у західній Україні, знала вся країна.

Зірка дійшла до нокаутів, але не потрапила у прямі ефіри.

Злата Огнєвіч

прес-служба каналу "1+1"

Як для тренерів, так і глядачів несподіванкою стала поява на сцені головного вокального шоу відомої співачки Злати Огнєвіч. Артистка прийшла на "сліпі прослуховування" 2018 року та виконала власну пісню One day. Від перших нот артистка підкорила серце Джамали, після чого на червоні кнопки натиснули Потап, Тіна Кароль та Сергій Бабкін.

Злата Огнєвіч обрала команду Потапа, але надаі взяла учать у проєкті як зіркова радниця репера.

Zi Faamelu

2018 року у "сліпих прослуховувань" взяла участь, дівчина-трансгендерка Зіанджа, колись добре відома всім як Борис Апрель. Зараз артистка має псевдонім Zi Faamelu.

"Десять років тому я була відома, як Борись Апрель. А зникла зі сцени я, тому що не впоралась з критикою: була маленькою дитиною, і мені дуже не вистачало нових знань, освіти. Тому всі ці роки я подорожувала, зокрема жила в Америці, та вчилася. Але відчула, що моє покликання – це музика. Дуже хочу знову побачити пломінкі очі глядачів", – розповіла Зіанджа про те, чому взяла участь у проєкті.

Вона виконала композицію Smash Into You співачки Бейонсе. Своїм співом артистка зуміла розвернути до себе крісла одразу всіх чотирьох тренерів – Джамали, Потапа, Тіни Кароль та Сергія Бабкіна.

Та своїм тренером, врешті, Зіанджа обрала Потапа. Артистка покинула шоу після першого прямого ефіру, де вона виконала Mama Мia культового шведського музичного гурту ABBA у супроводі хору з 12 вокалістів.

Камалія

Відома співачка Камалія стала зірковою вокалісткою "Голосу країни-8". Своїм виконанням пісні "Місяць на небі" знаменитість розвернула тренерські крісла Джамали, Потапа і Сергія Бабкіна. Тим часом Тіна Кароль не впізнала голос відомої артистки.

Попри запеклу боротьбу зіркових тренерів за голос співачки, Камалія вирішила поступитися своїм місцем юним вокалістам.

Оля Цибульська

пресслужба каналу "1+1"

У "Голосі країни-10" здивувала своєю появою на сцені вже відома співачка Оля Цибульська. Для свого виступу співачка обрала пісню "Чекаю. Цьом", оскільки за її словами, з нею міг прийти будь-який учасник, і таким чином вона "замаскувалася".

Попри те, що виступом вона розвернула до себе всіх тренерів, окрім Дана Балана, участь у шоу далі вирішила не брати.

Артистка пояснила, що велику роль у її рішенні взяти участь у "Голосі" зіграв її син Нестор.

"Це був своєрідний виклик, я вважаю, що виховувати дитину потрібно не словами, а на власному прикладі. Мені було цікаво спробувати себе у конкурсі. Коли ти у шоубізнесі давно, твої кліпи набирають мільйонні перегляди, в якійсь момент здається, що все "ок", але потрібно розвиватися, рухатися далі", – поділилася вона згодом.

Міла Нітіч

пресслужба каналу "1+1"

У шоу "Голос країни. Перезавантаження" 2021 року взяла участь співачка Міла Нітіч. Цікаво, що артистка вже вдруге приходила на проєкт – виконавиця брала участь у першому сезоні. Взяти участь у шоу артистка вирішила, оскільки сподівалася, що "Голос" допоможе їй у власному перезавантаженні кар'єри. Адже 2020 року вона розірвала робочі стосунки з продюсером Володимиром Бебешком. Артистка для "сліпих прослуховувань" обрала пісню Lady Gaga Look what I found та розвернула усі тренерські крісла. Своїм тренером вона обрала Тіну Кароль.

У результаті, Нітіч покинула шоу після чвертьфіналу.

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