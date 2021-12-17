"Голос країни" на 1+1: Дорофєєва розповіла, чи вважає Потапа конкурентом

Друзі та партнери боротимуться за найкращий голос України.

Вже незабаром на телеканалі 1+1 стартує 12 сезон головного вокального шоу "Голос країни", на сцену якого мріють потрапити вокалісти з усього світу.

Тренерами 12 сезону стали головні українські суперзірки: найавторитетніший український продюсер Потап, digital-сенсація DOROFEEVA, рок-легенда, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, а також покоролева Оля Полякова, яка вперше сяде у легендарне червоне крісло. Дванадцятий сезон шоу пройде під гаслом "Так звучить твоя країна".

До студії інфотейнмент-шоу "Твій день" завітала співачка та тренерка шоу DOROFEEVA із переможцем "Голосу країни – 11" Сергієм Лазановським. Артистка розповіла, чи спілкується зі своїм підопічним та як готується до нового сезону головного музичного шоу країни.

Надя Дорофєєва та Сергій Лазановський / пресслужба каналу "1+1"

"Після шоу ми з Сергієм звісно підтримуємо зв'язок, спілкуємся активно в соцмережах, я навіть їздила до нього у Попельники на Великдень, як і обіцяла на "сліпих прослуховуваннях". Звісно, хотілося би бачитись частіше, але, на жаль, через щільний графік у нас завжди не виходить. Влітку я запросила учасників своєї команди виступити на концерті, присвяченому Дню Незалежності України, але він мені відмовив, адже мав гастролі. Я пишаюся, що в нього така велика кількість концертів. Сергій завжди щось робить, випускає пісні, знімає кліпи, і це дуже круто", - сказала співачка.

На запитання, чи може Потап стати головним конкурентом для неї, зірка відповіла: "Я думаю, це - непередбачуваний момент, тому що в такій ролі ми з ним ще не були. Ми завжди були друзями та партнерами, а тут доведеться бути опонентами. Наприклад, з Монатіком ми також друзі та сусіди, а на "Голосі країни" старалися все розмежовувати. В мене є досвід тренерства, тому я вже в курсі, як все відбувається. Свої секрети я не розповім, адже це інтерв'ю буде дивитися Оля Полякова. Потрібно показувати душу. Я хочу, щоб у моїй команді були сміливі учасники, які готові до випробувань".

пресслужба каналу "1+1"

Сергій Лазановський дав пораду, на що звертати увагу учасникам на "сліпих прослуховуваннях".

"Коли я йшов на "сліпі прослуховування", то навіть не розраховував на те, що до мене хтось повернеться. Але коли до мене повернулася Надя, я відчув тепло, яке допомогло мені впоратися з емоціями. Вважаю, що неважливо, що скаже тренер, орієнтуйтесь тільки на свої відчуття", - сказав співак.

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