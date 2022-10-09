"Голос країни", "Сніданок з 1+1", серіал "Папік" та найгучніші футбольні матчі: де дивитись прем'єру

Роз'яснюємо, де дивитися головні прем'єри улюблених проєктів.
Від 24 лютого і до сьогодні, 1+1 – флагманський телеканал медіагрупи 1+1 media, який є трендсеттером ринку і щороку реалізовує велику кількість найпопулярніших проєктів, – залучений до створення "Єдиних новин" і цілодобово мовить марафон задля інформаційної безпеки країни.
Тож, улюблені проєкти мільйонів українців "Голос країни", "Сніданок з 1+1", "Світ навиворіт", серіали та інші проєкти тепер транслюють на телеканалі ТЕТ. Інші телеканали групи 1+1 media також розширили лінійки та пропонують глядачам цієї осені преміальний контент.
Знайти телеканал ТЕТ та інші канали групи 1+1 media можна, скориставшись детальною інструкцією:
- Дивитись ТЕТ, 2+2, ПЛЮСПЛЮС, УНІАН, Бігуді та Paramount Comedy можна через провайдерів цифрового телебачення у вашому місті або регіоні
- Якщо у пакеті вашого провайдера немає телеканалів групи 1+1 media, підключіться до інших провайдерів.
- У Вінниці: Volia
- У Хмельницькому: Volia
- У Одесі: Triolan, Мій провайдер, BRIZ, TENET, Infomir
Також прем’єри телеканалів групи 1+1 media можна дивитись через національні ОТТ-платформи: Kyivstar TV, Sweet.TV, You TV, Volia TV, Megogo. Виступи учасників "Голосу країни" доступні по всьому світу одразу після трансляції на ТБ на YouTube каналі "Голосу країни".
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