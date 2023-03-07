"Голос країни": телеканал "1+1 Україна" оголосив кастинг на новий сезон проєкту

Відсьогодні, 7 березня, телеканал "1+1 Україна" оголошує масштабний кастинг нового, особливого сезону головного музичного проєкту "Голос країни", завдяки якому український голос звучить по всьому світу.

Новий сезон покликаний підтримувати український народ, який вже понад рік незламно бореться за життя та свободу.

Телеканал шукає вокалістів від 16 років, які мріють, аби їх спів почули мільйони. Для цього потрібно заповнити анкету на сайті casting.1plus1.ua у розділі "Голос країни" та завантажити туди відеоролик або посилання на відео свого співу.

Вже розпочато кастинг на 13 сезону шоу "Голос країни" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Найкращі анкети учасників будуть прослухані музичними продюсерами проєкту, а вокалісти отримають можливість виступити на головній музичній сцені країни та показати свій спів всьому світові.

"Під час війни такий важливий проект, який фактично є культурним кодом української нації, не може мовчати. Коли гудуть гармати, голос народу має звучати якомога голосніше, тому ми вирішили запустити особливий сезон "Голосу країни", що об'єднає музикою талановитих українців, які розкидані зараз по всьому світі. Цей сезон має на меті привернути увагу до нашої сміливості, відважності, креативності і безмежного таланту. Український голос має цього року зазвучати на весь світ, саме тому ми запрошуємо до участі в кастингу всіх талановитих українців, чиє серце зараз не мовчить. Цей сезон стане особливим" - прокоментував продюсер проєкту Володимир Завадюк.

Нагадаємо, "Голос країни" - це перший музичний проєкт, який повернувся на екрани під час повномасштабного вторгнення. До трансляції 12 сезону шоу була прикута увага всієї країни. Командою проєкту, спільно з телеглядачами було зібрано майже 2,6 млн гривень на засоби аеророзвідки для українських захисників, а також майже 300 тис. для розмінування Херсонщини. Переможницею 12 сезону "Голосу країни" стала фольклористка та збирачка української пісні Марія Квітка з команди "Другого шансу".

Які нововведення будуть у 13 сезоні та хто з зірок сяде у тренерське крісло - прихильники проєкту дізнаються незабаром.

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