"Голос країни": як склалася доля переможців шоу різних сезонів і чим вони займаються зараз

"Голос країни": як склалася доля переможців шоу різних сезонів і чим вони займаються зараз

Пропонуємо подивитися, як склалася кар'єра тріумфаторів проєкту.

Минулого тижня на 1+1 стартував 12 сезон шоу "Голос країни".

Цього року збирають команди талантів Оля Полякова, Потап, Надя Дорофєєва та Святослав Вакарчук. Хто стане переможцем, прихильники проєкту дізнаються навесні. Тим часом, редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати тріумфаторів усіх сезонів шоу та дізнатися, як склалася їхня доля.

Іван Ганзера

Іван Ганзера / Пресслужба Івана Ганзери

Іван Ганзера народився у селі Калинове, що на Харківщині. Від народження артист має проблеми з зором внаслідок родової травми. У дитинстві майбутній співак навчався у музичній школі за класом акордеону.

У 23 роки Іван взяв участь у першому сезоні шоу "Голос країни". Там він потрапив до команди Діани Арбеніної, хоча співпрацювати з ним забажали усі чотири зіркові тренери.

У фінальному двобої з Антоніною Матвієнко Іван набрав 56% голосів глядацької аудиторії та став переможцем першого сезону конкурсу.

Іван Ганзера / instagram.com/ivanganzera

Завдяки цій перемозі він отримав право підписати контракт з Universal music на видання свого дебютного альбому.

На парламенських виборах 2012 року Ганзера балотувався до Верховної ради від Радикальної партії Олега Ляшка. Втім, політичне формування не отримало потрібну кількість голосів.

Наразі співак співпрацює зі студією Med Records. Він випустив два альбоми та дає багато концертів для українських військових.

instagram.com/ivanganzera

Іван Ганзера одружений та виховує доньку. Кохана співака працює його менеджеркою.

Дружина та донька Івана Ганзери / instagram.com/ivanganzera

Павло Табаков

Павло Табаков / instagram.com/tabakov_official

Переможцем другого сезону шоу "Голос країни" став Павло Табаков. Його наставницею у проєкті також була Арбеніна.

Свою кар'єру співак почав ще у 90-х, а сольно він виступав від 2005 року після перемоги у проєкті "Шанс".

2013 року Тарас Чубай, "Піккардійська терція", Павло Табаков та Оксана Муха разом з хоровою капелою "Трембіта" створили музичний проєкт "Проєкт Івасюк", в рамках якого провели тур Україною.

Зараз виконавець активно гастролює, пише пісні та випускає альбоми під псевдонімом TABAKOV. Артист відкрив свою творчу школу.

Павло Табаков / instagram.com/tabakov_official

Павло має дружину, з якою побрався 2010 року, та виховує з коханою двох дітей.

Павло Табаков з дружиною / instagram.com/tabakov_official

Анна Ходоровська

Анна Ходоровська / facebook.com/Anna.Khodorovska

У третьому сезоні проєкту "Голос країни. Все по-чесному" перемогла Анна Ходоровська з команди Олександра Пономарьова.

Після закінчення проєкту 19-річна тріумфаторка продовжила навчання в університеті. Також вона виступала на концертах разом зі своїм тренером Пономарьовим.

Зараз 27-річна артистка все активніше розвиває свою кар'єру. Аня співає не лише в Україні, а й за кордоном, а також бере участь в ефектних шоупрограмах. Також Ходоровська співає у шоу "Танці з зірками".

Анна Ходоровська / facebook.com/Anna.Khodorovska

Анна Ходоровська / facebook.com/Anna.Khodorovska

Ігор Грохоцький

Ігор Грохоцький / пресслужба каналу "1+1"

2014 року у "Голосі країни. Перезавантаження" тріумфував футболіст Ігор Грохоцький. Спортсмен грав у дублюючому складі київського "Динамо" та брав участь в міжнародних турнірах. Втім, через травму він завершив спортивну кар'єру та почав розвиватися в музиці.

Ігор Грохоцький / instagram.com/grohotsky

У "Голосі" Ігор потрапив до команди Святослава Вакарчука, який, до речі, єдиний розвернув своє крісло, і виграв у шоу.

Після перемоги Грохоцький виступав на одній сцені з гуртом "Океан Ельзи" на НСК Олімпійському, а також співав у дуеті з Вакарчуком на концерті колективу в Харкові.

Наступного року співак став фронтменом гурту STEREOCОНЦЕ. 2016-го Ігор пішов з гурту та почав сольну кар'єру під псевдонімом Grohotsky. А у червні виконавець завоював для нашої держави перше місце на міжнародному пісенному конкурсі під назвою Youth Vision 2016. Вже у грудні артист випустив дебютний ЕР альбом — "На двох". 2018-го він гастролював у Великій Британії та Канаді.

Ігор Грохоцький / instagram.com/grohotsky

2021-го Ігор подав заявку на участь у Національному відборі на "Євробачення-2022", втім, йому не вдалося потрапити до фіналу.

Антон Копитін

У 5 сезоні "Голосу країни" кубок отримав підопічний співачки Тіни Кароль Антон Копитін.

Антон Копитін та Тіна Кароль

Тоді ще 30-річний учасник був багатодітним батьком, який приїхав із Донецька. Хлопець полишив рідне місто, аби врятувати дружину й двох дітей від війни. За перемогу у шоу Кароль подарувала йому квартиру в Києві.

Після перемоги Антон записав пісню "Відповідь", яку подарувала йому Тіна Кароль, і зняв кліп за допомогою сайту ТСН.ua.

Також Копитін виступав у США, Польщі та Молдові. Неодноразово він давав концерти для українських військовихю

facebook.com/gennadiy.mokhnenko

Крім того, Антон – соліст мюзиклу Notre Dame de Paris. Виконавця запрошують співати у прямих ефірах шоу "Танці з зірками".

Віталіна Мусієнко

пресслужба каналу "1+1"

2016 року тріумфувала молода співачка Віталіна Мусієнко з команди Святослава Вакарчука. Тоді їй було 18 років.

Після закінчення проєкту співачка продовжила творчу співпрацю зі своїм зірковим тренером. Зокрема, вона гастролювала разом з гуртом "Океан Ельзи", а минулого року Віталіна разом зі Святославом їздила у турі його нового музичного проєкту "Оранжерея".

instagram.com/vitalinamusiienko

Цікаво, що у липні 2021 навіть з'явилися чутки про їхній роман. Втім, Мусієнко спростувала ці домисли.

Віталіна Мусієнко / instagram.com/vitalinamusiienko

Олександр Клименко

Олександр Клименко / пресслужба каналу "1+1"

У 7 сезоні шоу отримав кубок переможця священик із села Недра, що поблизу Березані, Олександр Клименко. Учасник був у команді Тіни Кароль.

Цікаво, що запис пісні, тримісячну ротацію на радіо та знімання кліпу священик віддав своїй суперниці - Інгрет Костенко з команди Потапа. Також він відмовився він від контракту та сольного туру.

Згодом отець Олександр потрапив у скандал. Зокрема, його критикували за неоднозначні висловлювання щодо Героїв Небесної Сотні та пропаганду Московського патріархату Православної церкви, а також звинувачували в тому, що розповідав про нові твори українофоба Охлобистіна і захоплювався російськими православними пропагандистами.

Сніданок з 1+1

Невдовзі Клименко заявив, що не хотів образити Героїв Небесної Сотні, а допис у Facebook оприлюднив ще за два тижні до розстрілів на Майдані.

"Що стосується церкви, у якій я служу, я у ній був з дитинства. Пішов в 7 років і потім став в цій церкві священиком. В цій церкві я відчув віру. Я не бачу у моєму служінні у храмі пропаганди заборонених в нашій країні речей. Мені християнство близьке саме тим, що воно достатньо вільне. Тут немає гуру, немає підкорення всьому і всім. Є вільне спілкування з Богом", – додав він.

Зараз Клименко не продовжує кар'єру співака.

Олена Луценко

Олена Луценко та Сергій Бабкін / пресслужба каналу "1+1"

Наступного року у "Голосі" перемогла учасниця команди Сергія Бабкіна – Олена Луценко. Після шоу виконавиця випустила декілька пісень та працює з продюсеркою Оксаною Михайленко.

Зараз дівчина вчить співати онлайн.

2021 року Олена вийшла заміж.

Олена Луценко з чоловіком / instagram.com/lutsenko_alyona

Оксана Муха

Оксана Муха – переможниця "Голосу країни-9". Вона була у команді Дана Балана.

2019-го співачка стала заслуженою артисткою України. Вона активно гастролює містами і дає концерти військовим у зоні ООС. В її репертуарі твори від стародавніх українських народних пісень і до сучасної авторської та експериментальної музики.

Цікаво, що Муху називають "українською (або другою) Квіткою Цісик". 2011-го вона стала володаркою Гран-прі міжнародного конкурсу ім. Квітки Цісик.

Оксана Муха / instagram.com/mukha_oksana_official

Артистка зараз живе у Львові, а після розлучення знайшла нове кохання.

Роман Сасанчин

Роман Сасанчин / instagram.com/sasanchyn_official

2020 року переможцем став Роман Сасанчин, для якого нагорода проєкту стала другою після тріумфу у дитячому "Голосі".

Виконавець зараз будує співочу кар'єру, а також розвиває свій блог в Instagram. Минулого року 19-річний артист одружився, а 30 грудня 2021-го став татом. У співака та його 24-річної коханої Іванни народилася донька.

Роман Сасанчин з дружиною та донькою / instagram.com/sasanchyn_official

Сергій Лазановський

Сергій Лазановський та Надя Дорофєєва / пресслужба каналу "1+1"

У шоу "Голос країни-11" головний кубок забрав підопічний команди Наді Дорофєєвої – Сергій Лазановський. Цікаво, що цієї перемоги могло б і не бути. Адже хлопець, який родом із села Попельники, що на Івано-Франківщині, покинув шоу ще на "Нокаутах". Втім, вперше у глядачів була можливість повернути свого фаворита на сцену "Голосу", прихильники Лазановського не лише повернули його, а й своєю величезною підтримкою подарували йому перемогу.

Зараз Сергій записує пісні під псевдонімом RIDNIY.

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