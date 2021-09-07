Голоси Голлівуду українською: як живе вітчизнянний дубляж?

Український дубляж вважається одним з найкращих у всьому світі, і не дарма: часто персонажі іноземних фільмів та серіалів українською звучать куди більш органічніше, аніж в оригіналі.

Частина 1

А деякі персонажі взагалі розмовляють так, нібито все життя провели в України, що не забувають відзначати нагородами й міжнародні продакшени.

Останнім часом глядачі приходять на прем‘єри лише заради того, аби почути сучасні жарти, меми й драматичні монологи головних героїв в українській інтерпретації. І саме завдяки українським студіям дубляжу глядацькі сподівання виправдовуються: згадайте, як Майк Вазовський із «Корпорації монстрів» весело наспівував народну «Їхали козаки…» або як харизматично в українському дубляжі звучали Тімон і Пумба, комбайн Валєра з «Тачок» чи Єнот Ракета з «Вартових галактики».

Насправді, дубляж — далеко не легка справа. Студії українського дубляжу займаються тим, аби підібрати ідеально влучні аналогії, контекст й голос актора дубляжу в сюжет фільму, перекласти й зробити адаптацію сценарію. І саме в результаті такої креативної роботи в кінозалі буде чутно сміх, сльози й раптову тишу, коли українською заговорить неперевершений Бред Піт.

Але для того, щоб озвучувати Бред Піта, необов‘язково народитися у сім‘ї акторів дубляжу: тепер можна проходити майстер-класи, семінари та воркшопи з озвучки персонажів. Один з таких курсів розробили в 1+1 media school — «Актор дубляжу», тож у любителів української озвучки з‘явився шанс потрапити на екрани кінотеатрів та телевізорів.

То як працює індустрія українського дубляжу?

Про все це розповіли продюсер з творчих питань 1+1 Production Сергій Могилевський та менеджерка групи адаптації контенту, Мілана Осадча. На початку липня вони випустили перший потік курсу «Актор дубляжу», який розробили в 1+1 media school. Весь процес навчання відбувався на базі потужностей телеканалу 1+1, який першим в медіапросторі почав виробляти і транслювати серіали українською, а увесь іноземний контент — масово дублювати державною мовою. На сьогодні об’єм дубльованого продукту Студією 1+1 становить понад 10 000 годин в рік!

Сергій Могилевський – продюсер із творчих питань і керівник Студії дубляжу 1+1, а також куратор та ідейний натхненник курсу. Сергій розповідає про початок українського дубляжу в 1+1 media, свій шлях в індустрії та внутрішню кухню теле- і кінодубляжу.

Зараз команда дубляжу Студії 1+1 задає рівень ринку і є трендсетером. Адже саме ми почали це робити з супер професіональними акторами та перекладачами ще в 2008 році, незадовго після того, як у 2006 зародився український дубляж із прийняттям відповідного закону. Ми завжди слідкуємо за тим, аби наш рівень лише зростав, бо це важливо і для нашої індустрії, і для стосунків із партнерами.

За ці майже 15 років ми гарно зарекомендували себе перед західними студіями, адже якісно й дуже круто робимо адаптацію їхньої продукції – популярних серіалів, мультсеріалів чи всесвітньо відомих стрічок. Завдяки зусиллям нашої команди безліч культового контенту зазвучало для нашого глядача українською − «Теорія брехні», «Гра престолів», «Шерлок», уже легендарні «Тачки», «Сімпсони», «Губка Боб» та інші. Наші адаптації були неодноразово відзначені «Телетріумфами» та професійною аудиторією. Група адаптації 1+1 media забезпечує україномовним телевізійним контентом усі 7 каналів групи.

Процес дубляжу іноземного контенту – трудоємкий, а через кількість продукту, що потрібно зробити в конкретні терміни, потребує чисельної професійної команди та відповідних потужностей.

На сьогодні дубляж відбувається у 8 студіях 1+1. Над цим процесом працює величезна команда: над текстом − перекладач, редактор, головний редактор. Паралельно працює кастинг-менеджер, який підшуковує потрібні голоси, потрібні звучання персонажів серед акторів. Далі відбувається сам запис, в якому залучені − режисери, звукорежисери та безпосередньо актори. Опісля – синхронізація всіх записів, тобто збір накопиченого матеріалу (звукових записів) і фінальний етап – зведення кінострічки, що включає в себе ліпсинг − попадання озвучених реплік в губи героїв; звукове оформлення фільму.

Враховуючи кількість контенту, який сьогодні приходить на наш ринок, завжди є попит на професіоналів своєї справи. Зазвичай нові голоси ми знаходимо, коли працюємо над великими проєктами. Кастинг-менеджери з пошуку акторів дубляжу мають художній смак, зазвичай знають всіх спеціалістів на ринку й «тримають» в голові їхні голоси. За роки роботи я знаю голоси і тембри практично всіх українських акторів дубляжу і коли готуємо проєкт, то вже заздалегідь з командою, як мозаїку, складаємо звучання продукту.

Інколи нові голоси просто необхідні, тому ми записуємо пробні серії або ж запрошуємо акторів-початківців для запису масових сцен. Чимало акторів, які починали на Студії 1+1, нині популярні і затребувані й серед інших студій.

На курсі «Актор дубляжу», який ми цьогоріч запустили в 1+1 media school, я вже відзначив для себя окремі голоси. Це дуже надихає, що дубляж популярний і має такий попит. І особливо приємно, що вже на першому потоці в нас з’явились талановиті та перспективні студенти.

В професії актор дубляжу важливий талант, але також не менш важливим є наполеглива праця, постійна практика і схильність до такої роботи. Адже голос, слух, які в дубляжі є базовими речами − так само важливі, як і в музиці. Тому якщо людина відчуває мелодику мови, то це є додатковою перевагою, аби розвиватись в цій сфері.

Щодо моєї історії, то до 2008 року я був голосом невеликого кабельного телеканалу і в мене добре виходило художнє начитування. Дубляжем чи озвучкою я тоді не займався, а студію створили як проєкт 1+1, щоб всі канали групи мали власне озвучування, власний дубляж. Наразі я займаюсь і дубляжем, хоч це більше моє хобі, ніж основна діяльність. Моїм голосом говить актор Чарлі Ганеем. З нещодавніх фільмів, які я дублював – були фільми Гая Річі («Джентельмени» та «Меч короля Артура»). У майбутньому з цим актором планується екранізація книги «Шантарам», яка мені дуже сподобалась, тож з радістю попрацював би над озвученням ролі і в цьому фільмі.

Мілана Осадча – менеджерка групи адаптації 1+1 та співкураторка курсу, поділилась технічними моментами підготовки контенту для дубляжа, особливостями своєї роботи та проєктами-фаворитами.

Вся наша команда, яка працює над адаптацією і безпосередньо дубляжем, складається з близько 40 осіб. Лише 20 з них – це актори.

Якщо говорити про весь процес в цілому, то дубляж повнометражного фільму ми робимо протягом 20 днів.

Над перекладом сценарію фільму переважно працюють 2 перекладачі і 2 редактори. Якщо це серіал – то команда чисельніша, адже обсяг тексту більший. Наприклад, на 1 серію в серіалі групі дається чотири дні на адаптацію самого тексту. За цей час ми маємо підготувати все для дубляжа, а сам запис серії близько тижня. Та час роботи в проектах не однаковий, адже все залежить від складності і хронометражу матеріалу. Найбільше часу в підготовці тексту для проєктів займає адаптація жартів, релігійних епізодів та пісень для мультфільмів.

У процесі адаптації інколи трапляються випадки, коли актори дубляжу, які настільки вживаються в свого персонажа можуть в ході запису пропонувати і додавати від себе слова чи речення, які доповнюють і роблять адаптований текст ще більш досконалим та цікавим. Однак, такі імпровізації частіше трапляються в повнометражних картинах чи дубляжі мультфільмів. Адже якщо ми адаптуємо кінокартину, то маємо можливість попрацювати довше. В телевізійному ж дубляжі, коли у нас йде потоком 10 серіалів одночасно, дозволити собі імпровізації в ході запису ми не можемо, адже банально виб’ємось з таймінгу.

Кожен проєкт, над яким ми працюємо – цікавий та захопливий по-своєму. Але для мене, напевно, ніщо не перевершить враження від індійських серіалів (Сміється). 1500 серій, 50 персонажів, вічні діалоги про любов та ще й актори з проєкту в проєкт повторюються. Інколи вже плутаєш − вони реально родичі, чи це так було в попередньому сюжеті. Але і в такій роботі є своя особлива атмосфера та настрій.

Продовження буде...

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